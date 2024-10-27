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Джокер сделал свое дело: Караваев сравнивает счет в конце матча с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне избегают поражения

Джокер сделал свое дело: Караваев сравнивает счет в конце матча с Шахтером

Фото: ФК Динамо Київ

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На 87-й минуте Александр Караваев реализовал передачу, мощным ударом низом направив мяч в сетку по центру ворот. Лишь на 83-й минуте защитник появился на поле, заменив Владислава Дубинчака.

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Для Александра это всего лишь четвертое появление в текущем чемпионате. Несмотря на нехватку игрового времени, Караваев забил уже третий гол в УПЛ 2024/25. 19 октября он отыграл 73 минуты против "Оболони", а до этого его выпускали еще в сентябре.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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