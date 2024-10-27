Джокер сделал свое дело: Караваев сравнивает счет в конце матча с Шахтером

На 87-й минуте Александр Караваев реализовал передачу, мощным ударом низом направив мяч в сетку по центру ворот. Лишь на 83-й минуте защитник появился на поле, заменив Владислава Дубинчака.

Для Александра это всего лишь четвертое появление в текущем чемпионате. Несмотря на нехватку игрового времени, Караваев забил уже третий гол в УПЛ 2024/25. 19 октября он отыграл 73 минуты против "Оболони", а до этого его выпускали еще в сентябре.