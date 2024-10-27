Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киевляне продолжают беспроигрышную серию. Динамо – Шахтер 1:1. Обзор матча и видео голов
Столичный клуб сохраняет отрыв от горняков на 6 очков
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В первом тайме соперники ни разу не попали в створ. Хозяевам пришлось произвести вынужденную замену из-за травмы Дениса Попова. После перерыва гости вышли вперед. "Оранжево-черные" все чаще создавали возможности у ворот Георгия Бущана, который оформил 7 сейвов, но удаление заставило донецкую команду больше работать на оборону. В конце основного времени киевляне спаслись от поражения благодаря Александру Караваеву, появившемуся на поле на 84-й минуте.
"Динамо" разделяет первую строчку с "Александрией" (26 очков). 3 ноября столичный коллектив будет принимать "Ингулец". "Горняки" остаются на 4-м месте и в следующий раз будут играть с "Черноморцем".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 11-го тура УПЛ
Киев. Стадион "Динамо" имени В. Лобановского
Голы: Караваев, 87 – Бондаренко, 48
Удаление: Крыськив, 60 (Шахтер)
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива
- Украинское классическое. Динамо – Шахтер: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Стал известен ответ Максимова на предложение вновь возглавить Ворсклу
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Комментарии 2