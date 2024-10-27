Киевляне продолжают беспроигрышную серию. Динамо – Шахтер 1:1. Обзор матча и видео голов

В первом тайме соперники ни разу не попали в створ. Хозяевам пришлось произвести вынужденную замену из-за травмы Дениса Попова. После перерыва гости вышли вперед. "Оранжево-черные" все чаще создавали возможности у ворот Георгия Бущана, который оформил 7 сейвов, но удаление заставило донецкую команду больше работать на оборону. В конце основного времени киевляне спаслись от поражения благодаря Александру Караваеву, появившемуся на поле на 84-й минуте.

"Динамо" разделяет первую строчку с "Александрией" (26 очков). 3 ноября столичный коллектив будет принимать "Ингулец". "Горняки" остаются на 4-м месте и в следующий раз будут играть с "Черноморцем".

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Смотрите обзор матча 11-го тура УПЛ

Киев. Стадион "Динамо" имени В. Лобановского

Динамо – Шахтер 1:1

Голы: Караваев, 87 – Бондаренко, 48

Удаление: Крыськив, 60 (Шахтер)