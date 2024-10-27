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Шовковский: Неплохой результат. Добирались после матча с Ромой почти 2,5 дня. Шахтер имел преимущество в 2 дня
Наставник киевлян считает, что команде не хватало свежести
Фото: Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал ничью с "Шахтером".
“Неплохой результат. Команда вчера вернулась после матча с "Ромой". Добирались почти 2,5 дня. Понимали, что не будет свежести. В этом плане "Шахтер" имел преимущество в 2 дня. Поэтому против "Ромы" сделали ротацию и готовились к матчу с "горняками" в необычном для нас ритме.
Неприятно пропускать такие голы. Но почти во всех голах есть ошибки или другие моменты. Было важно, чтобы команда перестроилась. У нас были возможности забивать раньше. Потом было удаление. Мы сразу перестроились и дожали. Если смотреть на то, как проходили события на поле, то я бы внес это очко в актив”.
“Повреждение Попова? Его серьезность будет известна в ближайшее время. Может быть, завтра. У нас Ярмоленко, Пихаленок, Шепелев и Себальос тоже травмированы. Это все из-за насыщенного графика.
Шапаренко в запасе? Мы рассчитывали на него. Во время подготовки к игре он был в стартовом составе, но получил травму. Ему наложили три шва. Шапаренко не мог сыграть. Мы бы очень хотели, чтобы Николай был на поле, но физически он не мог выйти на поле”, – заявил тренер.
Столичный клуб делит первое место с "Александрией".
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