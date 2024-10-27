Шовковский: Неплохой результат. Добирались после матча с Ромой почти 2,5 дня. Шахтер имел преимущество в 2 дня

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал ничью с "Шахтером".

“Неплохой результат. Команда вчера вернулась после матча с "Ромой". Добирались почти 2,5 дня. Понимали, что не будет свежести. В этом плане "Шахтер" имел преимущество в 2 дня. Поэтому против "Ромы" сделали ротацию и готовились к матчу с "горняками" в необычном для нас ритме.

Неприятно пропускать такие голы. Но почти во всех голах есть ошибки или другие моменты. Было важно, чтобы команда перестроилась. У нас были возможности забивать раньше. Потом было удаление. Мы сразу перестроились и дожали. Если смотреть на то, как проходили события на поле, то я бы внес это очко в актив”.