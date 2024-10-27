Шовковский объяснил, почему не выпустил Шапаренко на матч с Шахтером. Лидер Динамо был в заявке

После матча 11-го тура УПЛ с "Шахтером" тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский объяснил, почему не выпустил на поле одного из лидеров команды Николая Шапаренко. Тот провел весь матч в резерве.

"Шапаренко в запасе? Мы рассчитывали на него. Во время подготовки к игре он был в стартовом составе, но получил травму. Ему наложили три шва. Шапаренко не мог сыграть. Мы бы очень хотели, чтобы Николай был на поле, но физически он не мог выйти на поле”, – заявил тренер.

Напомним, что "Динамо" разошлось миром с "Шахтером" 1:1. Этот результат позволил киевлянам сохранить 6-очковый отрыв от «горняков» в турнирной таблице.