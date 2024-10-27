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Пушич считает Динамо фаворитом чемпионской гонки. Тренер Шахтера назвал причину

Премьер-лига
Обновлено

По мнению тренера, вся борьба впереди

Пушич считает Динамо фаворитом чемпионской гонки. Тренер Шахтера назвал причину

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча с "Динамо".

”Удаление повлияло на ход событий в матче. Мы провели идеальный поединок как в плане построения тактики, так и в целом. Я не смог рассмотреть эпизод с удалением. Необходимо будет посмотреть повтор. Я доволен, как сыграла команда. Горжусь ребятами. Тем, как они играли в равных составах и после удаления. Мы играли в меньшинстве около 30 минут. Кто-то может сказать, что одно очко на выезде – хороший результат, но я так не считаю. Мы заслужили больше, но в футболе иногда случается так, что ты получаешь не все, чего заслуживаешь”.

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“Меня спрашивали о чемпионской гонке. Считаю, что сыграно 10 матчей и 20 впереди. Говорить о чемпионстве рано. "Динамо" фаворит в этой гонке, потому что они не так сконцентрированы на еврокубках. Не знаю, с чем это связано. С логистическими трудностями или еще с какими-то. Но я могу вас заверить, что мы будем бороться до последнего, несмотря на отставание в 6 очков. Будем догонять соперника и будем обгонять”, – заявил специалист.

"Горняки" находятся на 4-й позиции.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 22:42
если так собирай чемоданы и уё й
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 22:42
если так собирай чемоданы и уё й
Ответить
0
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