Пушич считает Динамо фаворитом чемпионской гонки. Тренер Шахтера назвал причину

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча с "Динамо".

”Удаление повлияло на ход событий в матче. Мы провели идеальный поединок как в плане построения тактики, так и в целом. Я не смог рассмотреть эпизод с удалением. Необходимо будет посмотреть повтор. Я доволен, как сыграла команда. Горжусь ребятами. Тем, как они играли в равных составах и после удаления. Мы играли в меньшинстве около 30 минут. Кто-то может сказать, что одно очко на выезде – хороший результат, но я так не считаю. Мы заслужили больше, но в футболе иногда случается так, что ты получаешь не все, чего заслуживаешь”.