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Пушич считает Динамо фаворитом чемпионской гонки. Тренер Шахтера назвал причину
По мнению тренера, вся борьба впереди
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Марино Пушич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча с "Динамо".
”Удаление повлияло на ход событий в матче. Мы провели идеальный поединок как в плане построения тактики, так и в целом. Я не смог рассмотреть эпизод с удалением. Необходимо будет посмотреть повтор. Я доволен, как сыграла команда. Горжусь ребятами. Тем, как они играли в равных составах и после удаления. Мы играли в меньшинстве около 30 минут. Кто-то может сказать, что одно очко на выезде – хороший результат, но я так не считаю. Мы заслужили больше, но в футболе иногда случается так, что ты получаешь не все, чего заслуживаешь”.
“Меня спрашивали о чемпионской гонке. Считаю, что сыграно 10 матчей и 20 впереди. Говорить о чемпионстве рано. "Динамо" фаворит в этой гонке, потому что они не так сконцентрированы на еврокубках. Не знаю, с чем это связано. С логистическими трудностями или еще с какими-то. Но я могу вас заверить, что мы будем бороться до последнего, несмотря на отставание в 6 очков. Будем догонять соперника и будем обгонять”, – заявил специалист.
"Горняки" находятся на 4-й позиции.
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