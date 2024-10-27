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Караваев: Не узнал команду. У нас очень большой потенциал. Это будет для нас уроком
Герой киевлян поделился впечатлениями после встречи
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал ничью с "Шахтером".
“Сегодня не узнал нашу команду. Мы играли не так, как можем. У нас очень большой потенциал. Я знаю это. Вижу это на тренировках. Можем прибавлять с каждой игрой. Это будет для нас уроком. Сделаем выводы и будем прогрессировать.
У "Шахтера" было на два дня больше для восстановления? Не должно быть отмазкой. Мы знаем, какой у нас график. Такое бывает. Мы могли играть в понедельник. Сыграли сегодня. Но ведь у нас большой состав и есть ротация. На каждую позицию есть по 2-3 футболиста”.
“Очень тяжело входить в игру с замены. Надо что-нибудь делать. Забить, отдать, не пропустить. Тем более, что у нас на одного игрока было больше. Когда Дубинчак подавал, я боялся, что не поймаю мяч на ногу. Но я забил очень много голов с этой точки. Всё получилось очень хорошо. Пусть будет так всегда.
Если смотреть на игру, то ничья стала для нас положительным результатом. Если брать в общем, то результат можно считать отрицательным. Мы можем играть гораздо лучше”, – заявил футболист.
У Караваева 3 гола в 4 поединках в этом чемпионате.
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