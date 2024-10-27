Караваев: Не узнал команду. У нас очень большой потенциал. Это будет для нас уроком

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал ничью с "Шахтером".

“Сегодня не узнал нашу команду. Мы играли не так, как можем. У нас очень большой потенциал. Я знаю это. Вижу это на тренировках. Можем прибавлять с каждой игрой. Это будет для нас уроком. Сделаем выводы и будем прогрессировать.

У "Шахтера" было на два дня больше для восстановления? Не должно быть отмазкой. Мы знаем, какой у нас график. Такое бывает. Мы могли играть в понедельник. Сыграли сегодня. Но ведь у нас большой состав и есть ротация. На каждую позицию есть по 2-3 футболиста”.