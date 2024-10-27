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Барса поймала Реал в капкан, Шахтер позволил Динамо решать судьбу медалей. Обзор El Clásico и Класичного
Обсуждаем самые интересные поединки выходных
Фото: Аліна Єрофеєва 1) UA-Футбол; 2) Getty Images
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Таймкоды:
00:25 – "Динамо" – "Шахтер" (1:1);
05:51 – "Реал" – "Барселона" (0:4);
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