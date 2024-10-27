Барса поймала Реал в капкан, Шахтер позволил Динамо решать судьбу медалей. Обзор El Clásico и Класичного

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Флик преобразил "Барселону" и, похоже, готовит ее к возвращению на самый высокий уровень. Обозреватель Примеры Роман Синчук – о звездном неудачнике по имени Килиан, деградации "Реала" без Крооса, выступлении Лунина и о том, как каталонцы вернули внимание к Эль-Класико.

Результат матча между "Динамо" и "Шахтером" – закономерен и справедлив. Обозреватель УПЛ Влад Личик – о том, как "горняки" оставили судьбу чемпионства в руках своего главного соперника, глупом, но справедливом удалении Крыськива, и о тренерских ходах Шовковского.

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Таймкоды:

00:25 – "Динамо" – "Шахтер" (1:1);

05:51 – "Реал" – "Барселона" (0:4);