Дубинчак: Мы были уставшие, Шахтеру было больше нужно. У них было на два дня больше отдыха

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал ничью с "Шахтером".

“В первом тайме игра давалась тяжело. Плюс травма Попова. Во втором тайме "Шахтер" получил красную карточку и мы должны были дожимать. Но уже есть как есть. Сейчас ничья является для нас положительным результатом.

Мы были готовы к тому, что "горняки" будут много атаковать. Они были свежее, потому что имели на два дня больше отдыха. Мы были уставшие, "Шахтеру" было больше нужно, поэтому игра складывалась таким образом. Мы только вчера приехали. Сразу на базу. А вечером уже была тренировка”.