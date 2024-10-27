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Дубинчак: Мы были уставшие, Шахтеру было больше нужно. У них было на два дня больше отдыха
Футболист киевлян отметил разницу в сроках восстановления после еврокубков
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал ничью с "Шахтером".
“В первом тайме игра давалась тяжело. Плюс травма Попова. Во втором тайме "Шахтер" получил красную карточку и мы должны были дожимать. Но уже есть как есть. Сейчас ничья является для нас положительным результатом.
Мы были готовы к тому, что "горняки" будут много атаковать. Они были свежее, потому что имели на два дня больше отдыха. Мы были уставшие, "Шахтеру" было больше нужно, поэтому игра складывалась таким образом. Мы только вчера приехали. Сразу на базу. А вечером уже была тренировка”.
"За несколько дней до матча уже чувствовалось, что будет дерби. Был большой ажиотаж. Что говорил Шовковский? Продолжать играть, найти свой момент, забить и победить. Но мы пропустили в первом тайме, потом было удаление у соперника, они отошли на свою половину поля, отдали инициативу, и нам стало легче”, – заявил защитник.
В нынешнем чемпионате Владислав сыграл 7 поединков.
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