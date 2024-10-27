Ризнык: Бывали у нас и худшие ситуации, вся борьба еще впереди

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал ничью (1:1) с "Динамо" в 11-м туре чемпионата Украины.

“В конце матча все подсели и мы не смогли удержать результат. Когда играешь в меньшинстве почти полчаса, это дает о себе знать. Так сложилось, что Караваев хорошо пробил, мяч был неудобный, потому и залетел. Мы пытались играть на победу, потому что разрыв уже 6 очков. Если бы удержали, было бы лучше. Но ничего, бывали у нас и худшие ситуации, вся борьба впереди”.