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Ризнык: Бывали у нас и худшие ситуации, вся борьба еще впереди
Вратарь горняков сохраняет оптимизм
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал ничью (1:1) с "Динамо" в 11-м туре чемпионата Украины.
“В конце матча все подсели и мы не смогли удержать результат. Когда играешь в меньшинстве почти полчаса, это дает о себе знать. Так сложилось, что Караваев хорошо пробил, мяч был неудобный, потому и залетел. Мы пытались играть на победу, потому что разрыв уже 6 очков. Если бы удержали, было бы лучше. Но ничего, бывали у нас и худшие ситуации, вся борьба впереди”.
“Фол Крыськива? Никто ему не сказал дурного слова. Это футбол, ошибки, это нормальные вещи в футболе. Он будет становиться лучше”, — сказал Ризнык в эфире транслятора.
Дмитрий в матче против "Динамо" сделал 2 сейва.
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