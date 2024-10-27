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"Нет разницы, что Балакин сам из Киева, и судит Динамо - Шахтер" Судейский эксперт дал оценку удалению Крыськива

Премьер-лига

Мирослав Ступар проанализировал этот эпизод и не только

"Нет разницы, что Балакин сам из Киева, и судит Динамо - Шахтер" Судейский эксперт дал оценку удалению Крыськива

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 27-го октября, в Киеве на стадионе "Динамо" им. В.В. Лобановского состоялось очередное "классическое" дерби украинского футбола. "Динамо" и "Шахтер" расписали боевую ничью 1:1. Неоднократно в таких принципиальных поединках случались судейские скандалы. На этот раз, к счастью, матч отсудили на хорошем уровне, и к работе бригады арбитров не должно быть претензий. Хотя в составе одной из команд было довольно раннее удаление.

UA-Футбол обратился за комментарием по этому поводу к эксперту, экс-арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

- "Классическое" – это всегда экзамен для арбитров. Как оцените судейство Николая Балакина?

- Можно сказать о хорошей работе арбитра. В первом тайме он показал свою принципиальность к нарушениям, а во второй половине сразу отреагировал на грубый фол Крыськива красной карточкой. И это очень справедливо. Он был рядом, хорошо видел этот умышленный прыжок в ноги сзади, и мгновенно среагировал. После этого футболисты поняли, что любое серьезное нарушение правил будет строго наказываться. В процессе матча пропуски мелких нарушений были, но они не повлияли на ход игры. Главное – арбитр не был заметен на поле, и своими действиями не вызвал обструкцию со стороны игроков. И это он дал понять, когда еще в первом тайме показал Зубкову предупреждение за несогласие с решением арбитра. Игроки обеих команд поняли, что с арбитром лишний раз разговаривать не нужно.

- Можно констатировать, что иногда назначение арбитра на игру без жеребьевки приносит пользу футболу, как это произошло в этом случае с Балакиным?

- При необходимости, надо руководствоваться разумом. И на такие важные матчи должны быть не жеребьевки, а прямые назначения. Надо учесть уровень команд, принципиальность, и главное – квалификацию арбитра. Если судья соответствует своему уровню категории ФИФА, то нет разницы, что Балакин сам из Киева, и судит "Динамо" - "Шахтер" в центре столицы. Уровню поединка должен соответствовать и уровень судейства, что и продемонстрировал Балакин.

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