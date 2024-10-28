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Бондаренко: Чемпионат только начинается. Ещё очень-очень много времени
Автор гола горняков – об игре и последствиях результата
Фото: Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в 11-м туре УПЛ.
“Тренер сказал, что очень гордится нашим первым таймом и первыми 15 минутами второго тайма до удаления, нашим качеством игры, как создавали моменты, как доминировали. После красной карточки пришлось защищаться. Жаль, что не удержали победу, потому что это было для нас очень важно.
[О моменте с удалением] Пока не пересматривали. Если арбитр так уверенно показал, я думаю, что так и было”.
“На украинское "Классическое" всегда хватает эмоций, потому что играют лучшие футболисты Украины и очень интересно всегда играть с "Динамо". С турнирной точки зрения это было интересно. Градус игры всегда высок, поэтому дополнительная мотивация не нужна. Раньше было жестче, потому что не было ВАР. Сейчас каждое твоё действие пересматривают по 10 раз.
Не хочется забегать вперед, потому что чемпионат только начинается. Ещё очень много времени, поэтому не хочется давать никаких прогнозов”, – сказал Бондаренко.
В текущем первенстве Артём оформил 7 результативных действий в десяти встречах.
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