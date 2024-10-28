Бондаренко: Чемпионат только начинается. Ещё очень-очень много времени

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в 11-м туре УПЛ.

“Тренер сказал, что очень гордится нашим первым таймом и первыми 15 минутами второго тайма до удаления, нашим качеством игры, как создавали моменты, как доминировали. После красной карточки пришлось защищаться. Жаль, что не удержали победу, потому что это было для нас очень важно.

[О моменте с удалением] Пока не пересматривали. Если арбитр так уверенно показал, я думаю, что так и было”.