Джокер Караваев, рекордсмен Будковский, результативный Илич и стена Паламарчука. Символическая сборная 11-го тура УПЛ

11-й тур родной УПЛ подарил украинским болельщикам целый спектр ничейных результатов. Здесь и поединок между львовским "Рухом" и одесским "Черноморцем", спарринг житомирского "Полесья" и ковалевского "Колоса", и результативная встреча между ровенским "Вересом" и полтавской "Ворсклой". И как вишенка на торте: ничья в "Украинском классическом".

По сути и по факту очное противостояние наших грандов и стало украшением всего тура, логично завершив его. Благодаря голу Караваева в ворота донецкого "Шахтера" в конце основного времени киевское "Динамо" сумело сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице. Тем не менее, "Александрия" Руслана Ротаня, которая одержала в этот уик-энд свою очередную победу, наступает на пятки подопечным СаШо, имея те же 26 зачетных баллов.

Примечательно, что кроме "горожан" в этом туре победы в свой актив занесли лишь еще две команды. Речь идет о луганской "Заре" и львовских "Карпатах".

Поэтому, исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 11-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Голкипер: Алексей Паламарчук ("Ингулец")

В матче против "Александрии" страж ворот "Ингульца" отразил свой очередной пенальти в этом сезоне. В частности, Паламарчук не дал забить с отметки форварду "горожан" Филиппову. Это уже третий подобный случай для Паламарчука в этой кампании. Однако, кроме этого вообще нетривиального достижения, Алексей также запомнился хорошей игрой на линии и выходах. Кроме того, 33-летний вратарь совершил 7 сейвов. Если бы не он, "Ингулец" мог пропускать 4-5 голов, это точно.

Правый защитник: Никита Кравченко ("Александрия")

Следующим в нашей символической сборной идет как раз обидчик "Ингульца". Кравченко по сути организовал два гола своей команды в противостоянии с аутсайдером украинского первенства. Сначала Никита оформил передасист - подал на голову со штрафного Шабанову, а тот уже сбросил Безерре. А после этого последовала и голевая передача - разыграл с Калюжным угловой, и дал под удар Мишневу.

Центральный защитник: Кристиан Биловар ("Динамо")

Многих данный выбор может удивить. И да, на самом деле, Кристиан ничего невероятного не продемонстрировал в дерби с "Шахтером". Впрочем, мы же говорим о вообще не рядовом матче. Биловар был вынужден выходить на замену уже в начале "Украинского классического", вместо травмированного основного защитника Дениса Попова. И стоит отметить, он не стушевался и довольно неплохо вошел в эту чрезвычайно напряженную игру. В свою очередь, апофеозом выступления 23-летнего игрока стал эпизод с его участием в центре поля, который и привел к удалению Крыськива. Как мы увидели дальше, это удаление фундаментально изменило ход противостояния.

Центральный защитник: Александр Драмбаев ("Кривбасс")

Надежная игра от левого центрбека в игре против ЛНЗ. Драмбаев по ходу встречи с подопечными Каррило Карраско действовал уверенно и подчищал за партнерами. Александр не проваливался, активно шел в прессинг и отбор, хорошо держал позицию и структуру.

Левый защитник: Виктор Корниенко ("Ворскла")

Однозначно, Виктор был самым заметным в составе полтавчан в игре против ровенского "Вереса". Корниенко надежно закрыл свой фланг в обороне и к этому же не забывал о подключении к атакам "Ворсклы". Его гол-красавец со штрафного сначала вывел "зеленых" вперед, а в итоге позволил добыть ничью на выезде.

Центральный полузащитник: Хрвое Илич ("Кривбасс")

Хорват снова в сборной тура УПЛ. В прошлом туре Хрвое оформил ассист против луганской "Зари". А на этих выходных Илич добавил в свой актив еще и гол. Два результативных действия 25-летнего полузащитника помогли "Кривбассу" добыть важные три очка в вязкой игре против черкасского ЛНЗ.

Центральный полузащитник: Дмитрий Мишнев ("Александрия")

Еще один представитель команды из одноименного города в нашей символической сборной. Мишнев точным ударом принес "горожанам" очередные три очка в этой кампании. К тому же Дмитрий был очень заметным в атаке и сумел создать еще одну реальную голевую возможность.

Правый полузащитник: Александр Караваев ("Динамо")

Забитый мяч, который вырвал ничью с донецким "Шахтером" и сохранил для столичного коллектива лидирующую позицию в турнирной таблице. Что еще нужно добавлять? Александр Шовковский угадал с заменой, а его тезка не подвел. Караваев откликнулся на фланговую передачу Дубинчака и установил паритет на табло в первом в этом чемпионате "Украинском классическом".

Левый полузащитник: Безерра ("Александрия")

Очередной качественный матч от бразильца. Удачная игра и точный выстрел Безерры помогли команде Руслана Ротаня продолжить свое победное шествие. В частности, легионер "горожан" успел размочить счет уже на 17-й минуте противостояния с "Ингульцом".

Форвард: Филипп Будковский ("Заря")

Сам заработал 11-метровый, попав в руку оппоненту, сам его и реализовал. Опытный и высоченный Филипп оформил победный мяч в игре с "Левым Берегом". К тому же этот гол стал юбилейным. Сейчас Будковский с 27-ю голами является лучшим бомбардиром в истории луганского клуба в рамках УПЛ.

Форвард: Бруниньо ("Карпаты")

Бразильский легионер провел свой дебютный гол в украинском элитном дивизионе, который к тому же и стал победным в матче с киевской "Оболонью" Сергея Шищенко. Бруниньо на скорости буквально вылетел на передачу Подлепенца и в одно касание переправил игровой снаряд в ворота Рыбки. Этот забитый мяч на самом старте поединка с "пивоварами" и остался единственным во встрече. Да и в целом, форвард был очень активным и нацеленным на ворота соперников.

Главный тренер: Александр Шовковский ("Динамо")

Сначала решение коуча динамовцев не выпустить Николая Шапаренко даже на замену в "Украинском классическом" максимально удивляло, мягко говоря. Впрочем, как уже сам Шовковский сказал после игры с "горняками", такое решение было напрямую связано с очередным повреждением 10-го номера "бело-синих". Поэтому, в этом аспекте вопросов никаких нет. А вот, как уже было упомянуто выше, с результативной заменой Караваева СаШо полностью угадал. "Шахтер" до удаления полностью доминировал на поле стадиона Валерия Лобановского, впрочем наставник "Динамо" сумел прочитать ход игры и конвертировать количественное преимущество в качественное. Что и позволило остаться на первом месте в УПЛ.

Запасные: Георгий Бущан ("Динамо"), Максим Механив ("Левый Берег"), Эскинья ("Заря"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Алексей Сыч ("Рух"), Богдан Бутко ("Черноморец"), Андрей Понедельник ("Кривбасс"), Александр Яцык ("Заря"), Владислав Наумец (ЛНЗ), Александр Пятов ("Ингулец"), Джевани ("Александрия"), Эгиналду ("Шахтер"), Владислав Великан ("Колос"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Денис Янаков ("Черноморец"), Филипп Будковский ("Заря").