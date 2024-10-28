Шовковский: На базе были в субботу где-то в 12:30. Это чтобы понимали, в каком состоянии находились игроки

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский пообщался с прессой после матча с "Шахтером".

“Сложно готовиться, когда играешь через двое суток на третьи с такой логистикой. Мы осознанно разбили все на два этапа, чтобы провести хоть какую-нибудь подготовку. После матча с "Ромой" команда вылетела в Люблин, там мы поселились в отеле, пообедали, 2,5 часа отдохнули и потом вышедшие в стартовом составе игроки остались на восстановление, а остальные поехали на тренировку. Не могу говорить, что оно было полноценным. Затем мы поужинали и сели в автобус. На базе в Киеве мы были в субботу где-то в 12:30. Это чтобы вы понимали, в каком состоянии находились игроки. Готовили свою игру от обороны и искали возможности в контратаках”.