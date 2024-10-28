Кабаев: Никто не хотел проигрывать, все понимали, с кем играют

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями от домашнего поединка с "Шахтером" (1:1).

- Мы скучали по подобным матчам, хочется играть такие поединки как можно чаще. Это был наш домашний матч, пришло много людей. Думаю, если бы не ограничения, был бы полный стадион. Впечатления от игры остались смешанные, ведь каждый раз хочется побеждать, тем более такого принципиального соперника, как "Шахтер".

И в моменте с пропущенным мячом я не доиграл при подаче от угловой отметки. Поэтому впечатление от матча немного смазалось. Но я благодарю команду, которая не опустила руки и боролась до конца. Мы показали, что у нас есть характер, думаю, болельщикам игра понравилась. Повторюсь, хотелось бы как можно больше таких поединков. Например, когда мы играли в Европе против "Ромы", темп игры ощутимо выше, с "Шахтером" тоже было очень интересно играть. Это хороший оппонент, нам есть, за что с ними бороться, ведь знаем, какая задача перед нами стоит.

- Матч получился эмоциональным и зрелищным. Что чувствовали, когда в начале встречи мяч попал в перекладину, а в другом моменте пришлось выносить сферу с линии ворот?

- Конечно, матчи с "Шахтером" всегда очень напряженные. Еще когда наш тренер Александр Шовковский был игроком, в матчах с этим соперником было много красных карточек, драк. То же - когда играл Ярмоленко до того, как покинул "Динамо". Поэтому люди ждут этого матча, и мы его ждали.

Сегодня тоже было и удаление, и фолы, и много ярких моментов. Никто не хотел проигрывать, все понимали, с кем играют. Еще раз спасибо ребятам за то, что не уступили в характере. Мы продолжаем находиться впереди в турнирной таблице, мы ничего не потеряли. Но по игре, есть над чем работать и куда прогрессировать.

- Судя по стартовому составу на прошлый матч с "Ромой", приоритет был отдан игре с "Шахтером". Это решение было оправданным?

- Этот вопрос следует задать нашему главному тренеру. По моему мнению, у нас сейчас такой состав, что нет одиннадцать основных игроков. Честно признаюсь, что на тренировках искры летят, все хотят играть, поэтому для нас не было неожиданностью, что кто-то сыграл с "Ромой", а кто-то - с "Шахтером". Конечно, хочется играть все матчи и в Европе, и во внутреннем чемпионате, но тренеру виднее. Только время покажет, правильно ли мы сделали.

- Что думаете по поводу красной карточки Крыськива?

- Честно говоря, я не видел того момента, и видео не пересматривал, поэтому ничего не могу сказать. Но я знаю Крыськива, и могу сказать, что, по моему мнению, он точно сделал это не намеренно. Просто никто не хотел уступать в той микродуэли. Мне, кстати, тоже сильно разбили губу, но ничего страшного, футбол - это контактный вид спорта, поэтому все нормально. Главное, чтобы не было серьезных травм.

- Есть ли информация, насколько серьезные повреждения у Биловара и Попова?

- Крис, вроде бы нормально чувствует себя, а у Дениса, вроде бы, мышечная травма. Не хочу жаловаться, но у нас, действительно, много переездов, сложная логистика, поэтому, мне кажется, именно это заметно влияет. Тяжеловато играть после таких многочасовых путешествий.

- Как поздравили Александра Караваева с голом после выхода на замену?

- Мы все ждали его появления на поле, ведь знали, что это человек, от которого всегда можно ждать забитого мяча, когда он выходит. Свое дело он сегодня сделал, за что ему большая благодарность и респект от всей команды в раздевалке, - сказал Кабаев.