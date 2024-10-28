Хавбек Шахтера: Не удержали победу, но провели феноменальный поединок

Полузащитник "Шахтера" Эгиналду в эфире УПЛ ТВ прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в матче 11-го тура УПЛ.

- Эгиналду, "Шахтеру" не удалось удержать победный результат. Вы уже побывали в раздевалке, поэтому расскажите, какое настроение и какие эмоции у команды?

- Конечно, нам обидно, что не сумели завершить этот матч победой. Мы провели, как по мне, феноменальный поединок и действовали очень качественно в организации моментов и построении игры. Однако, к сожалению, такое происходит в футболе, ты не всегда получаешь то, чего заслуживаешь.

- Собственно, вы присоединились к забитому мячу. Разобрались, кто в конце концов отличился?

- Все наши голы - это всегда работа всего коллектива, и мы работаем командно, поэтому сегодняшний гол не является исключением.

- Насколько сложно было играть после удаления?

- Играть в меньшинстве всегда очень сложно, и это сказалось на рисунке нашей игры. Как уже отмечал, мы доминировали и демонстрировали хороший атакующий футбол, однако, к сожалению, играть вдесятером сложно, тем более против такого оппонента, как "Динамо", - сказал Эгиналду.