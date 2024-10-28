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Хавбек Шахтера: Не удержали победу, но провели феноменальный поединок

Премьер-лига

Эгиналду - о ничьей с "Динамо"

Хавбек Шахтера: Не удержали победу, но провели феноменальный поединок

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Эгиналду в эфире УПЛ ТВ прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в матче 11-го тура УПЛ.

- Эгиналду, "Шахтеру" не удалось удержать победный результат. Вы уже побывали в раздевалке, поэтому расскажите, какое настроение и какие эмоции у команды?

- Конечно, нам обидно, что не сумели завершить этот матч победой. Мы провели, как по мне, феноменальный поединок и действовали очень качественно в организации моментов и построении игры. Однако, к сожалению, такое происходит в футболе, ты не всегда получаешь то, чего заслуживаешь.

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- Собственно, вы присоединились к забитому мячу. Разобрались, кто в конце концов отличился?

- Все наши голы - это всегда работа всего коллектива, и мы работаем командно, поэтому сегодняшний гол не является исключением.

- Насколько сложно было играть после удаления?

- Играть в меньшинстве всегда очень сложно, и это сказалось на рисунке нашей игры. Как уже отмечал, мы доминировали и демонстрировали хороший атакующий футбол, однако, к сожалению, играть вдесятером сложно, тем более против такого оппонента, как "Динамо", - сказал Эгиналду.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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fanatSD (донецк)
28.10.2024 в 09:11
и это увы не впервые.почему забив один или даже два мяча команда начинает играть на удержание счёта?ладно была бы железобетонная оборона,но с защитниками шахтёра это смерти подобно.сколько потеряно очков?кто виноват?тренер который не управлет командой или игроки возомнившие о себе.давно пора сделать выводы
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
28.10.2024 в 09:11
и это увы не впервые.почему забив один или даже два мяча команда начинает играть на удержание счёта?ладно была бы железобетонная оборона,но с защитниками шахтёра это смерти подобно.сколько потеряно очков?кто виноват?тренер который не управлет командой или игроки возомнившие о себе.давно пора сделать выводы
Ответить
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