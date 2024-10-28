Первак после поражения от Зари: Мастерство в магазине не купишь

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение от "Зари" (0:2) в матче 11-го тура УПЛ.

"Мы проделали большой объем работы, но особо ничего не получалось. Получили в свои ворота непонятный пенальти, после которого быстро пропустили второй раз. После этого стало намного тяжелее. После перерыва сделали замены и перестроились. После этого создавали моменты, но забить не получалось.

Задача на игру была компактно сыграть в защите и быстро переходить от обороны в атаку. Время от времени у нас это получалось, но соперник тоже анализирует игры и знает, против кого получается играть. На психологию больше повлиял не пенальти, а быстрый второй гол в наши ворота. Радует только то, что мы достаточно били по воротам и хотели забить. Над проблемой с реализацией надо больше работать, но понимаем, что мастерство в магазине не купишь.

Следующий матч? Ко всем командам мы готовимся одинаково, но нынешние "Карпаты" очень отличаются от тех, с которыми мы играли в Первой лиге. Сменился тренер, половина команды - легионеры. Во Львове тяжело играть, у них специфическое поле, оно вязкое, тяжелое, но все равно будем готовиться и работать", - сказал Первак.