Шандрук: Мы не можем быть довольны ничьей с Ворсклой

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями после ничейного домашнего поединка с "Ворсклой" (2:2).

"Тот факт, что мы не проигрываем пять матчей подряд - это позитив. Но, хотелось бы больше побед. Поэтому, в этой серии есть и определенный негатив. Считаю, что мы сегодня больше потеряли два очка, чем получили одно. Это домашняя игра. И как бы она не развивалась - мы не можем быть довольны ничьей.

Почему так поздно сменили Яго на Валерия Кучерова? Если бы он кроме ассиста еще и гол забил, когда имел прекрасный шанс - вы бы меня спрашивали, почему он со старта не вышел. После финального свистка - легко оценивать игру. Он качественно вышел на замену. Как и в матче с "Черноморцем". Меня радует, что игроки выходят на замену с желанием помочь команде. Очень хорошо вошел в игру Виталий Дахновский. Он очень агрессивно действовал, заработал удаление для соперника. Молодые игроки: Михаил Протасевич и Дмитрий Годя - тоже хорошо проявили себя.

Гио Куция? Его родная позиция - шестой, или восьмой номер. Но у нас постоянно выпадает кто-то из крайних защитников. Михаил Протасевич - только восстановился, у Василия Гакмана - тяжелая травма, Евгений Морозко никак полноценно вылечиться не может. Вынуждены закрывать эту позицию другими игрокам. Гио - молодец. Он когда-то в спортшколе играл на этой позиции. И выглядел очень квалифицированно. Надеюсь, что его повреждение - несерьезное и он сможет нам помочь в следующих поединках.

Кубковая игра против "Оболони"? Для нас это важный матч, хороший стимул для игроков и тренерского штаба. Тем более, мы играем дома. Относительно ротации - конечно, она будет", - рассказал Шандрук.