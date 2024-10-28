Максимов: Когда ехали в Ровно - думали о том, чтобы не проиграть

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью против "Вереса" (2:2) в 11-м туре УПЛ.

"Когда ехали в Ровно - думали о том, чтобы не проиграть. Потому что сейчас в турнирной таблице занимаем невысокую позицию. Важно, не упасть еще ниже. Спасибо команде за ничью. Могли победить, вели по ходу игры. Но в конце могли и проиграть сегодня - были моменты у наших ворот.

Хотелось победить. После непростого первого тайма во второй половине игра нам удавалась. И мы, и "Верес" - боремся за выживание. Эту игру можно занести в актив обеим командам. Взяли по очку - двигаемся дальше.

Относительно того, каких изменений ждать в команде сейчас - все зависит от руководства. Мы все понимаем, что в стране война. Самое главное - что мы до сих пор играем в футбол. А вся страна болеет за Вооруженные силы. Победим в войне - тогда подумаем и о футболе", - сказал Максимов.