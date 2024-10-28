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Максимов: Когда ехали в Ровно - думали о том, чтобы не проиграть

Премьер-лига

"Ворскла" и "Верес" расписали боевую ничью

Максимов: Когда ехали в Ровно - думали о том, чтобы не проиграть

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью против "Вереса" (2:2) в 11-м туре УПЛ.

"Когда ехали в Ровно - думали о том, чтобы не проиграть. Потому что сейчас в турнирной таблице занимаем невысокую позицию. Важно, не упасть еще ниже. Спасибо команде за ничью. Могли победить, вели по ходу игры. Но в конце могли и проиграть сегодня - были моменты у наших ворот.

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Хотелось победить. После непростого первого тайма во второй половине игра нам удавалась. И мы, и "Верес" - боремся за выживание. Эту игру можно занести в актив обеим командам. Взяли по очку - двигаемся дальше.

Относительно того, каких изменений ждать в команде сейчас - все зависит от руководства. Мы все понимаем, что в стране война. Самое главное - что мы до сих пор играем в футбол. А вся страна болеет за Вооруженные силы. Победим в войне - тогда подумаем и о футболе", - сказал Максимов.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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