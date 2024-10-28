Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Когда ехали в Ровно - думали о том, чтобы не проиграть
"Ворскла" и "Верес" расписали боевую ничью
Фото: НК Верес
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью против "Вереса" (2:2) в 11-м туре УПЛ.
"Когда ехали в Ровно - думали о том, чтобы не проиграть. Потому что сейчас в турнирной таблице занимаем невысокую позицию. Важно, не упасть еще ниже. Спасибо команде за ничью. Могли победить, вели по ходу игры. Но в конце могли и проиграть сегодня - были моменты у наших ворот.
Хотелось победить. После непростого первого тайма во второй половине игра нам удавалась. И мы, и "Верес" - боремся за выживание. Эту игру можно занести в актив обеим командам. Взяли по очку - двигаемся дальше.
Относительно того, каких изменений ждать в команде сейчас - все зависит от руководства. Мы все понимаем, что в стране война. Самое главное - что мы до сих пор играем в футбол. А вся страна болеет за Вооруженные силы. Победим в войне - тогда подумаем и о футболе", - сказал Максимов.
Популярное сейчас
- Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
- Серия А. Фиорентина - Рома 5:1. Даже Динамо не помогло
- "Нет разницы, что Балакин сам из Киева, и судит Динамо - Шахтер" Судейский эксперт дал оценку удалению Крыськива
- Украинское классическое раскручивает интригу. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue