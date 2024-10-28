Суханов - о неудачных результатах Оболони: Будем все вместе вылезать из этой ямы

Форвард "Оболони" Сергей Суханов в эфире УПЛ ТВ прокомментировал поражение от "Карпат" (0:1) в 11-м туре УПЛ.

- Сергей, ваш комментарий по сегодняшнему матчу?

- Обидно проигрывать такой матч. Говорят, нам что-то не удавалось в первом тайме. После перерыва главный тренер подсказал нам, что делать. Мы на второй тайм вышли более заряженные. Мы не смогли забить. Обидно, что не реализовываем такие моменты, которые мы создаем. Надо над этим работать.

- Проблема с реализацией? Есть определенный психологический барьер?

- Нет. Просто нужно спокойнее относиться к этим моментам и их реализовывать. Нет никакой там психики.

- Моментов сегодня действительно хватало и вполне "Оболонь" сегодня могла как минимум забивать

- Я также думаю, что мы наиграли на один мяч сто процентов. Имеем то, что имеем. Будем вылезать из этой ямы все вместе.

- Вы третий представитель "Оболони" кто говорит о неудачном первом тайме? Какой был план на игру?

- План был на игру - забить быстрый гол нам хотелось. Как видите, пропустили. Мы ошибались в простых ситуациях. Теряли мячи необдуманно, я не знаю, как сказать. У нас многое не получалось в простых ситуациях. То, что мы планировали, мы его не выполнили в первом тайме.

- Несмотря на результаты, как вообще состояние команды? Все ли хорошо? Готовы ли улучшать результаты?

- Конечно, никто не собирается сдаваться. Я еще раз повторяюсь. Мы будем все вместе вылезать из этой ямы. Мы в это верим. Где-то не за горами придут к нам результаты. Будет праздник на нашей стороне, как говорится, - сказал Суханов.