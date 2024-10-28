Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1
Для одних – успех, для других – неудача
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Это тот случай, когда ничья имеет разный привкус для двух участников матча. Для "Динамо" это, бесспорно, успех. Во-первых, удалось отыграться в ходе игры, во-вторых, удалось сохранить "Шахтер" на расстоянии шести очков.
Для команды Марино Пушича этот результат – не предел желаний. Ведь по ходу первого тайма "Шахтер" превосходил "Динамо", и испортилось все лишь из-за удаления Крыськива. Да и вообще ничья – результат, который усложняет жизнь дончан в таблице.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Барса поймала Реал в капкан, Шахтер позволил Динамо решать судьбу медалей. Обзор El Clásico и Класичного
- Шовковский: На базе были в субботу где-то в 12:30. Это чтобы понимали, в каком состоянии находились игроки
- Серия А. Фиорентина - Рома 5:1. Даже Динамо не помогло
- УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium