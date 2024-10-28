  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1

Премьер-лига

Для одних – успех, для других – неудача

Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Это тот случай, когда ничья имеет разный привкус для двух участников матча. Для "Динамо" это, бесспорно, успех. Во-первых, удалось отыграться в ходе игры, во-вторых, удалось сохранить "Шахтер" на расстоянии шести очков.

Для команды Марино Пушича этот результат – не предел желаний. Ведь по ходу первого тайма "Шахтер" превосходил "Динамо", и испортилось все лишь из-за удаления Крыськива. Да и вообще ничья – результат, который усложняет жизнь дончан в таблице.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.

Фотогалерея

Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 1Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 2Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 3Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 4Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 5Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 6Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 7Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 8Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 9Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 10Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 1Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 2Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 3Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 4Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 5Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 6Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 7Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 8Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 9Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 10Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 1Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 2Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 3Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 4Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 5Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 7Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 6Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 8Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 9Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 10Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 1Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 2Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 3Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 4Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 5Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 6Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 7Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 8Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 9Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 10Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 1Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 2Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 3Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 4Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 5Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 6Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 7Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 8Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 9Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 10Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 1Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 2Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 3Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 4Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 5Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 6Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 7Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 8Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 9Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 10Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 1Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 2Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 3Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 4Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 5Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 6Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 7Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 8Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 9Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 10Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 1Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 2Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 3Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 11Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 4Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 5Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 6Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 7Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 8Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 9Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1 - фото 10
По теме
yellow-arrow
Джокер Караваев, рекордсмен Будковский, результативный Илич и стена Паламарчука. Символическая сборная 11-го тура УПЛ
yellow-arrow
Суханов - о неудачных результатах Оболони: Будем все вместе вылезать из этой ямы
yellow-arrow
Максимов: Когда ехали в Ровно - думали о том, чтобы не проиграть
фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости