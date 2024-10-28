Разный вкус ничейного Классического. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Шахтер 1:1

Это тот случай, когда ничья имеет разный привкус для двух участников матча. Для "Динамо" это, бесспорно, успех. Во-первых, удалось отыграться в ходе игры, во-вторых, удалось сохранить "Шахтер" на расстоянии шести очков.

Для команды Марино Пушича этот результат – не предел желаний. Ведь по ходу первого тайма "Шахтер" превосходил "Динамо", и испортилось все лишь из-за удаления Крыськива. Да и вообще ничья – результат, который усложняет жизнь дончан в таблице.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.

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