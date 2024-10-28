Голкипер Оболони: Руководство команды верит в нас

Голкипер "Оболони" Александр Рыбка прокомментировал поражение своей команды в матче с "Карпатами" (0:1) в 11-м туре УПЛ.

- Александр, успели соскучиться по футболу?

- Конечно, давно не играл. Тренерский штаб доверил мне место в воротах. К сожалению, пропустили один гол. Один удар в створ и один гол. Не знаю. Надо посмотреть момент. Тяжело было мне что-то сделать, чтобы выручить команду.

- Можно сказать, что сегодня не повезло "Оболони"?

- Не будем все перекладывать на неудачу. Я считаю, и тренер сказал, что мы в первом тайме не выполнили план на игру. Во втором тайме уже немножко перестроились и начали появляться моменты у чужих ворот. К сожалению, вроде бы все делаем правильно. Отношение к нашему делу правильное. Мяч в ворота не попадает в чужие.

- Вы так моментами взрывались во время матча. Пытались дополнительной мотивации своим партнерам дать?

- Хотелось, чтобы ребята не расстраивались. Бывают такие моменты, когда мяч в ворота не попадает, все руки опускают. Считаю, что этого не должны делать. Надо двигаться до конца. Тренер сегодня нам в раздевалке сказал, что в нас верит. Верит в нас и руководство команды, и президент. Я думаю, что все будет хорошо при должной работе. Мы выберемся из этой ситуации и будем двигаться дальше, - сказал Рыбка.