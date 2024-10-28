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"Произошла трагедия". Суркис рассказал детали травмы Шапаренко
Что случилось?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал подробно о травме полузащитника команды Николая Шапаренко, из-за которой он пропустил матч 11-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:1).
"У нас произошла трагедия с Шапаренко. За 4-5 часов до матча он стеклянной дверью порезал себе плечо. Он открывал дверь и стекло упало на него, поэтому сегодня он не играл.
Мы были бы более креативными внутри поля, но мне понравились те ребята, которые вышли. Было настроение, они играли так, как они должны играть.
Только вчера в два часа мы приехали на базу, и все это время ребята восстанавливались. Тяжело, но все в таких условиях", - сказал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
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