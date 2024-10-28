  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Милевский: Увидел в Динамо какую-то робость и страх перед Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милевский: Увидел в Динамо какую-то робость и страх перед Шахтером

Премьер-лига

Мнение Артёма

Милевский: Увидел в Динамо какую-то робость и страх перед Шахтером

Фото: УНИАН

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский оценил игру киевлян в игре против донецкого "Шахтера" (1:1) в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

"Смотрел ли матч? Честно, я очень рад атмосфере. Был в студии, увидел всех! Ярмолу, Селю, Алиева. Со всеми обнялся. Сейчас еще Судакову напишу обязательно. Я сегодня вообще был как бол-бой. Серьезные люди попросили провести на стадион, и я бегал, решал вопросы.

А потом поехал в отель смотреть футбол в одиночестве, я так люблю. Мне не нравится смотреть футбол, когда меня дергают.

Считаю, что "Динамо" просто отскочило. Я, безусловно, рад, что так получилось, но я не привык видеть такое "Динамо" на стадионе имени Лобановского. Понятно, что у "Шахтера" было на два дня больше отдыха. Я и с Ярмолой говорил об этом. Он сказал, что очень тяжело. Эти переезды: поезда, автобусы. Это не на самолете лететь.

Я все прекрасно понимаю, "Динамо" было тяжело, но в этом матче я увидел какую-то робость и страх перед "Шахтером", - сказал Милевский.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб провел юбилейный матч у руля Кривбасса в УПЛ
yellow-arrow
В Динамо саркастично ответили Срне на его укол по поводу еврокубковых результатов
yellow-arrow
Степаненко: Шахтер контролировал игру с Динамо до удаления
Артем Милевский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости