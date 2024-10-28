Конопля: Когда Караваев выходил на замену, у меня закралась мысль, что он может нам забить

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал ничью с "Динамо" в матче 11-го тура УПЛ.

— Смотря на турнирную таблицу, все понимали важность этой игры для дончан. Чего не хватило, чтобы выиграть у "Динамо"?

— Думаю, все видели, что мы переигрывали "Динамо". Так было и в первом тайме, и в начале второго. Конечно, после удаления Крыськива все стало иначе. Нам нужно было внести определенные коррективы и удержать победный для нас счет. Однако "Динамо" имеет классных исполнителей. Караваев вышел на замену и забил гол. Причем классный гол. Расскажу, когда он выходил на замену, у меня закралась мысль, что он может нам забить.

— Первый тайм матча был не очень событийный…

— Да, ярких моментов было немного. Однако хорошие атаки мы проводили. Отмечу дальний удар Зубкова в перекладину. Еще раз Саша вполне мог покатить мне мяч в чужой штрафной. Подходы у нас были.

— Кто все-таки забил у вас гол – Бондаренко ли Бондарь?

— Я толком и не видел. Пересек ли мяч линию ворот после первого удара, или только после второго удара.

— Удаление Крыськива было по делу?

— Посмотрел видео этого эпизода уже в раздевалке – наверное, да. Во время матча у меня была иная точка зрения, возможно, я считал, это довольно резкое решение арбитра. Мы имеем систему VAR, поэтому, мне кажется, можно было сначала дать ему желтую карточку, а потом пересмотреть этот эпизод.

— На этой неделе и "Шахтер", и "Динамо" играли свои матчи в еврокубках. Эти встречи сказались на качестве игры в главном матче первого круга УПЛ?

— Мы качественно восстановились, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к класико. А что касается динамовцев, то я не знаю. Они только вчера вернулись в столицу Украины.

— Разочарование от ничейного счета в раздевалке велико?

— Конечно. Обидно пропускать гол в самом конце поединка.

— Что нужно горнякам, чтобы ликвидировать шестиочковое отставание от "Динамо"?

— Нашей команде нужно выиграть во всех играх, а динамовцам — все проигрывать, - резюмировал Конопля.