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Стало известно, сколько болельщиков посетили матч Динамо - Шахтер
У команд была невероятная поддержка
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
27 октября в Киеве состоялся центральный матч 11-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" (1:1).
Согласно данным официального сайта соревнования, игру посетили 3500 зрителей.
В прошлом сезоне "Динамо" сыграло в Киеве 7 домашних матчей со зрителями, средний показатель составил 1657, а максимум был зафиксирован в марте на матче против "Зари" (2:0) — 1800 болельщиков. Рекордом сезона 2023/24 в УПЛ владели "Верес" и "Ворскла" — по 2800 зрителей.
Напомним, первая половина поединка прошла без голов, а на старте второго тайма "горняки" повели в счете. На 60-й минуте дончане остались в меньшинстве, а киевляне воспользовавшись численным преимуществом, сумели уйти от поражения.
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