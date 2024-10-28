Стало известно, сколько болельщиков посетили матч Динамо - Шахтер

27 октября в Киеве состоялся центральный матч 11-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" (1:1).

Согласно данным официального сайта соревнования, игру посетили 3500 зрителей .

В прошлом сезоне "Динамо" сыграло в Киеве 7 домашних матчей со зрителями, средний показатель составил 1657, а максимум был зафиксирован в марте на матче против "Зари" (2:0) — 1800 болельщиков. Рекордом сезона 2023/24 в УПЛ владели "Верес" и "Ворскла" — по 2800 зрителей.

Напомним, первая половина поединка прошла без голов, а на старте второго тайма "горняки" повели в счете. На 60-й минуте дончане остались в меньшинстве, а киевляне воспользовавшись численным преимуществом, сумели уйти от поражения.