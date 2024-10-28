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"В ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя". Динамо имело два предложения по Биловару
Журналист поделился подробностями
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" имело два предложения по подписанию Кристиана Биловара. Журналист Игорь Бурбас рассказал детали интересного инсайда.
"Я знаю из своих источников, что прошлым летом "Динамо" получало два предложения по Биловару из-за границы. Одно, можно так сказать, реальное, а второе - по приколу.
Сидит Игорь Суркис в ресторане в Монако летом, где он любит проводить свой отдых, и в его компании был владелец одного валлийского клуба. Зашел разговор о футболе, в ходе которого Суркис сказал: "У меня зять защитник классный, работяга".
Владелец валлийского клуба позвонил своим менеджерам и сказал, чтобы делали официальное предложение, и оно пришло в "Динамо". Я не знаю, рассматривали его или нет, но получилось так, что в ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя. Это предложение было по приколу.
Что касается реального предложения. Перед закрытием трансферного окна поступило предложение в "Динамо" от "Виктории" Плзень. Сумма - 1,5 миллиона евро. Я не знаю, чем закончилось. "Динамо" его не отпустило, причин не знаю. Я не знаю, кто именно не согласился - или Шовковский или руководство", - рассказал Бурбас.
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