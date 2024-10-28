Шахтер разочаровывает. Кто может заменить Пушича на тренерском мостике

Четвертое место в УПЛ, десять матчей, из них шесть выиграли, два проиграли, два - ничья. 29-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, три матча - два проиграли, один - ничья. "Шахтер" перестал удивлять (по-хорошему), быть интересным и креативным. Не исправляются ошибки после откровенно провальных матчей. Такой плачевный результат говорит о том, что в команде, которая претендует на место в первой тройке УПЛ и участие в европейском турнире весной следует что-то менять. Конечно, можно надеяться на новые приобретения во время зимнего трансферного окна. А вдруг очередной легионер быстро адаптируется и начнет забивать больше, чем все бомбардиры УПЛ? Однако, чудо не произойдет. Не то время. А значит работать надо с тем составом, который есть сегодня. И с тренером, которого, кстати, поменять гораздо проще, чем условно 11 игроков на поле.

Несмотря на провальный старт сезона, руководство "Шахтера" в лице спортивного директора Дарио Срны публично выражает всестороннее доверие Пушичу. Но так ли это на самом деле? Ведь не зря в воздухе летают слухи об отставке Марино.

Матч 27 октября с киевским "Динамо" никак нельзя занести в положительный актив "горняков". Несмотря на то, что в первом тайме "Шахтер" выглядел лучше "Динамо", острее и опаснее, им не удалось пробить Бущана. Конечно, киевляне после игры в Риме не имели преимущества перед "Шахтером" в плане отдыха. Первый тайм команда Шовковского отдала "Шахтеру". Создавалось впечатление, что и второй тайм провалит. Однако, замены СаШо, мотивация игроков и удаление Крыськива сыграли свою роль. "Динамо" отыгралось. Ничья - положительный результат для киевлян. А вот для "Шахтера" и Пушича - отрицательный.

Об отставке Марино Пушича тихо говорят многие. Скорее всего, после матча с "Динамо" говорить об увольнении будут громче. А разговоры могут перерасти в действия.

Если же увольнение тренера "Шахтера" все-таки состоится в ноябре или декабре, кто может стать у руля "горняков"?

Андрей Пятов

"Шахтер" может пойти по следам киевского "Динамо". Почему бы и нет? За плечами экс-голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова небольшой опыт работы на должности тренера (вратарей). Однако, Пятов на протяжении всей своей карьеры перенимал тренерский опыт у многих специалистов. Нет сомнений, что молодым игрокам есть чему поучиться у легенды "Шахтера", как впрочем и самому Пятову у своих более опытных коллег-тренеров. Конечно, такой вариант может принести пользу только в том случае, если экс-голкипер обладает харизмой и умением достучаться до футболистов.

Мирон Маркевич

О сотрудничестве "Шахтера" и Мирона Маркевича говорят уже очень давно. Еще в 2016 году на месте Мирчи Луческу многие видели именно Маркевича. Была даже история с ошибкой во время пресс-конференции, когда один из главных спортивных каналов подписал видео с тренером: "Мирон Маркевич. Главный тренер "Шахтера". Может быть восемь лет назад кто-то что-то знал?

Пожалуй, Мирон Борисович сегодня один из тех специалистов, который в состоянии быстро исправить положение "горняков". Следует учитывать и тот факт, что Маркевич легко может найти ключ к легионерам. Ведь в "Днепре" и "Металлисте" тренер с первого взгляда мог определить, нужен ли ему игрок и будет ли он приносить пользу команде. На первый взгляд, Мирон Богданович - единственная глобальная фигура в украинском футболе, которая способна возглавить такой большой клуб, как "Шахтер" и не развалить команду до конца. Да и "горнякам" не помешает тренер-гигант. Кстати, в октябре 2023 года в беседе с журналистами Украинского футбола Мирон Маркевич предсказал будущее Марино Пушича: "Год-два может и продержится".

При условии, что взгляды Маркевича и руководства клуба совпадают в плане развития клуба, команды, да и футбола в целом - может получиться идеальный союз на ближайшие несколько лет.

Игор Тудор

Если обратить внимание на иностранных тренеров, то пока единственная кандидатура - хорватский специалист Игор Тудор. Первая причина - Дарио Срна прекрасно знает Тудора. Оба экс-футболиста выступали вместе за сборную Хорватии.

46-летний Игор Тудор имеет уже достаточно большой опыт на тренерском поприще - клубы Хорватии, Греции, Турции, Италии. В 2020 году хорват неожиданно для многих оказался в "Ювентусе" в качестве ассистента Пирло, где учился у Антонио Гальярди - аналитика, синтезирующего системы Сарри, Монтеллы, Гасперини. Получив определенный багаж знаний в "Ювентусе", Тудор отправился в "Верону".

Говорить о Тудоре начали весной 2021 года (на тот момент главный тренер "Вероны"). И вовсе не потому, что его команда взлетела вверх по турнирной таблице. С приходом Тудора у "мастифов" кардинально изменился футбол. Стопроцентная дисциплина на поле, силовой футбол и множество вариантов атаки - все это удивило футбольную Италию.

После "Вероны" Тудор отправился в "Марсель". Во Франции в Тудоре проснулся тренер-диктотр. На первой встрече с футболистами тренер заявил, что все они лентяи и не умеют работать. На базе "Марселя" начался ад. Жесточайшие тренировки привели к разногласиям. Основные игроки ходили к президенту клуба в надежде, что руководство образумит безжалостного и бескомпромиссного тренера. Однако боссы клуба не услышали игроков, полностью поддержав хорватского специалиста. На протяжении сезона многие ключевые игроки отстранялись от тренировок и не попадали в заявку на матчи из-за малейших нарушений в тренировочном процессе. За несколько месяцев Тудор создал мощный атлетический броневик, который выиграл даже матч у ПСЖ в Кубке Франции (2:1). Однако к весне мотор стал давать сбой. К концу сезона команда выглядела уставшей, без огня в глазах и мотивации. Сезон "Марсель" с Тудором завершил на третьем месте в Лиге 1 и неожиданно для всех попрощался с хорватским тренером. Личные и профессиональные причины заставили Тудора внезапно разорвать контракт с французским клубом.

Весной 2024 года Тудор пришел в "Лацио" на место Маурицио Сарри. Задача перед тренером стояла сложная - спасти команду от падения вниз. Тудору удалось за три месяца добиться фантастического результата - плюс 17 очков и седьмое место в Серии А. Никто не сомневался, что Тудор продолжит сотрудничество с клубом. Однако летняя трансферная политика руководства не удовлетворила хорвата. Разногласия привели к разрыву контракта тренера с клубом.

Хоть об Игоре Тудоре и говорят, как о главном кандидате на место Пушича (при условии отставки), нельзя сказать с уверенностью, что хорват - хороший вариант для "Шахтера". Где бы Тудор не работал, везде просматривался футбол, который он позаимствовал у Гасперини, Сарри, Пирло. У Тудора нет своего личного стиля, изюминки. Соответственно, вряд ли Тудор может стать строителем команды на долгие годы. Но на один сезон, возможно, не самый худший вариант.

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