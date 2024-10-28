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Срна: У Динамо - ноль очков в Лиге Европы, а у Шахтера - одно в Лиге чемпионов
Спортдиректор "горняков" - об игре в еврокубках
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна после Классического ответил на вопрос о выступлениях команды в Лиге чемпионов.
– Одно очко после трех матчей в Лиге чемпионов – это результат негативный или ожидаемый, потому что были сильные соперники?
– Ну слушайте, впереди еще 5 игр. У "Динамо" ноль очков в Лиге Европы, а у нас одно в Лиге чемпионов.
– Я вас про "Шахтер" спрашивал...
– Я вам отвечаю. Впереди 5 матчей, посмотрим в конце и будем делать анализ, – сказал Срна в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
К слову, "Шахтер" занимает 30 место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
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