Степаненко: Шахтер контролировал игру с Динамо до удаления

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в матче 11-го тура УПЛ.

"Мы контролировали игру до удаления, у нас было достаточно моментов, гол забили. В первом тайме, я считаю, лучше играли, но было удаление и там уже сели назад, оборонялись, и там одну из передач замкнули.

Я знаю Диму Крыськива, он не грубый футболист. Уверен, он просто хотел выбить мяч. Разумеется, все подбежали, это большее давление на рефери. Игровой момент, мог давать, мог не давать. Я не видел, спросил у него - он говорит, что несильно попал. Рефери сразу дал красную карточку без ВАР - надо смотреть, я не могу комментировать, потому что я не видел.

Понимаю, что "Динамо" путешествовало, мы тоже путешествуем много. У нас было больше восстановления, но главный тренер "Динамо" сделал ротацию и многие футболисты были свежими, они не играли с "Ромой". Поэтому не думаю, что это было основным.

Считаю, что сейчас мы больше в тонусе, играем более агрессивно на мяче, без мяча, лучше в прессинге и молодые игроки "Динамо", особенно сзади, не могли под высоким прессингом выходить из обороны. У них совсем ничего не получалось в первом тайме. Возможно, молодость, перегорели, но было видно, что они не совсем вошли в эту игру. В чем причина - не знаю, не знаком с их тренировочным процессом", - сказал Степаненко.