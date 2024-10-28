Севидов: Динамо вышло с мыслями "не проиграть". А Шахтер добил поступок одного игрока

Известный в прошлом тренер, а нынче – футбольный эксперт Александр Севидов специально для UA-Футбол поделился мнением о "классическом" дерби между "Динамо" и "Шахтером", закончившимся ничейным результатом 1:1.

- Перед матчем вы прогнозировали победу "Динамо". Почему?

- На мой взгляд, "Динамо" показывает более целостную игру, а "Шахтер" потерял нити, выглядит неубедительно как на внутренней, так и на международной арене. Но этот прогноз был до игры.

- И как прошла игра?

- Безусловно, 60 минут "Шахтер" выглядел предпочтительнее, чем "Динамо", которое вышло с мыслями не проиграть. До удаления Криськива полное преимущество "горняков". Доминировали на поле, заставляя "динамовцев" оборонятся, у которых не было голевых моментов. Если не считать забитого гола, один момент у Волошина за игру – этого мало. Не ожидал такой пассивной игры от "Динамо". Ничего не показали, расчет на длинные передачи, на быстрых Кабаева и Ваната на оправдал себя. "Шахтар" в обороне играл плотно и организованно, поэтому киевляне втыкались в такие редуты.

- Все перевернуло удаление Крыськива. А как можно объяснить его тупой поступок (по-другому и не скажешь), который заставил мучиться команду последние 30 минут? Только "благодаря" Криськиву "Динамо" выстрадало ничью.

- Это только можно спросить у Криськива, почему он так поступил и подвел команду. Но мне показалось, что "Шахтер" начал терять инициативу после забитого мяча. Они отошли назад, начали играть очень низко к своим воротам, перестали прессинговать, пытаясь удержать победный счет. А прыжок Криськива в ноги соперника в центре поля просто добил команду и перечеркнул надежду на победу "Шахтера".

- Ничья в стратегическом плане больше устроила "Динамо"?

- Есть большая разница – разрыв в три очка или же шесть. Но атакующего потенциала у "Динамо" не наблюдалось. Да, с командами нижнего уровня он есть, а вот с достойными соперниками – проблема.

- После игры с "Ромой", мы гадали, оправдано ли Шовковский пожертвовал игрой Лиги Европы ради встречи с "Шахтером". Так оправдано ли?

- На мой взгляд, это себя не оправдало. Сегодня "Динамо" не было похоже на себя. Даже с "Ромой" они пытались контролировать мяч, но "Шахтер" вплоть до удаления ничего не позволил сопернику сделать.

- Опять в этой игре была видна проблема с линией нападения, не было видно Ваната.

- Есть такое. Герреро, вышедший на замену, и то смотрелся лучше, чем Ванат. Он умело цепляется за мяч, он похитрее и делает много полезных действий для команды.

- Также большая проблема у "Шахтера" – выходящий на замену Траоре. То, что мы видели, когда он пришел в команду три года назад и был забивным форвардом, и то, что сейчас …Падает на ровном месте от собственного лишнего веса. Как это объяснить?

- Наверняка не может отойти от полученной тяжелейшей травмы. Да, выглядит совсем неубедительно. Плюс, Сикан играет не ровно, поэтому и голы достаются "Шахтеру" с большим трудом.