Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севидов: Динамо вышло с мыслями "не проиграть". А Шахтер добил поступок одного игрока
Эксперт оценил украинское Классическое
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Известный в прошлом тренер, а нынче – футбольный эксперт Александр Севидов специально для UA-Футбол поделился мнением о "классическом" дерби между "Динамо" и "Шахтером", закончившимся ничейным результатом 1:1.
- Перед матчем вы прогнозировали победу "Динамо". Почему?
- На мой взгляд, "Динамо" показывает более целостную игру, а "Шахтер" потерял нити, выглядит неубедительно как на внутренней, так и на международной арене. Но этот прогноз был до игры.
- И как прошла игра?
- Безусловно, 60 минут "Шахтер" выглядел предпочтительнее, чем "Динамо", которое вышло с мыслями не проиграть. До удаления Криськива полное преимущество "горняков". Доминировали на поле, заставляя "динамовцев" оборонятся, у которых не было голевых моментов. Если не считать забитого гола, один момент у Волошина за игру – этого мало. Не ожидал такой пассивной игры от "Динамо". Ничего не показали, расчет на длинные передачи, на быстрых Кабаева и Ваната на оправдал себя. "Шахтар" в обороне играл плотно и организованно, поэтому киевляне втыкались в такие редуты.
- Все перевернуло удаление Крыськива. А как можно объяснить его тупой поступок (по-другому и не скажешь), который заставил мучиться команду последние 30 минут? Только "благодаря" Криськиву "Динамо" выстрадало ничью.
- Это только можно спросить у Криськива, почему он так поступил и подвел команду. Но мне показалось, что "Шахтер" начал терять инициативу после забитого мяча. Они отошли назад, начали играть очень низко к своим воротам, перестали прессинговать, пытаясь удержать победный счет. А прыжок Криськива в ноги соперника в центре поля просто добил команду и перечеркнул надежду на победу "Шахтера".
- Ничья в стратегическом плане больше устроила "Динамо"?
- Есть большая разница – разрыв в три очка или же шесть. Но атакующего потенциала у "Динамо" не наблюдалось. Да, с командами нижнего уровня он есть, а вот с достойными соперниками – проблема.
- После игры с "Ромой", мы гадали, оправдано ли Шовковский пожертвовал игрой Лиги Европы ради встречи с "Шахтером". Так оправдано ли?
- На мой взгляд, это себя не оправдало. Сегодня "Динамо" не было похоже на себя. Даже с "Ромой" они пытались контролировать мяч, но "Шахтер" вплоть до удаления ничего не позволил сопернику сделать.
- Опять в этой игре была видна проблема с линией нападения, не было видно Ваната.
- Есть такое. Герреро, вышедший на замену, и то смотрелся лучше, чем Ванат. Он умело цепляется за мяч, он похитрее и делает много полезных действий для команды.
- Также большая проблема у "Шахтера" – выходящий на замену Траоре. То, что мы видели, когда он пришел в команду три года назад и был забивным форвардом, и то, что сейчас …Падает на ровном месте от собственного лишнего веса. Как это объяснить?
- Наверняка не может отойти от полученной тяжелейшей травмы. Да, выглядит совсем неубедительно. Плюс, Сикан играет не ровно, поэтому и голы достаются "Шахтеру" с большим трудом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- "Произошла трагедия". Суркис рассказал детали травмы Шапаренко
- Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
- Шовковский: На базе были в субботу где-то в 12:30. Это чтобы понимали, в каком состоянии находились игроки
- Бывший тренер киевского Динамо назвал причину ухода из клуба
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Комментарии 1