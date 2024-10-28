В Динамо саркастично ответили Срне на его укол по поводу еврокубковых результатов

Пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов отреагировал на слова спортивного директора "Шахтера" Дарио Срны.

Отметим, что Срну спросили о выступлениях "горняков" в еврокубах, а он упомянул киевский клуб.

"Очень достойный ответ, Дарио. Не важно, насколько все плохо у "Шахтера". Главное, что там у "Динамо".

Аж чувствуется это единение украинского футбола. Аж чувствуется эта поддержка друг друга в еврокубках, правда?", - написал Шахов на своей странице в Facebook.