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В Динамо саркастично ответили Срне на его укол по поводу еврокубковых результатов

Премьер-лига
Обновлено

В киевском клубе отреагировали на слова представителя "Шахтера"

В Динамо саркастично ответили Срне на его укол по поводу еврокубковых результатов

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

Пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов отреагировал на слова спортивного директора "Шахтера" Дарио Срны.

Отметим, что Срну спросили о выступлениях "горняков" в еврокубах, а он упомянул киевский клуб.

"Очень достойный ответ, Дарио. Не важно, насколько все плохо у "Шахтера". Главное, что там у "Динамо".

Аж чувствуется это единение украинского футбола. Аж чувствуется эта поддержка друг друга в еврокубках, правда?", - написал Шахов на своей странице в Facebook.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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