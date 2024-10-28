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Вернидуб провел юбилейный матч у руля Кривбасса в УПЛ
Подопечные не подвели
Кривбас
"Кривбасс" одержал уверенную победу в домашнем поединке против "ЛНЗ" (3:1) в 11 туре украинской Премьер-лиги.
Эта игра стала для Юрия Вернидуба 70-й в УПЛ на должности главного тренера криворожского клуба.
За это время "бело-красные" записали в свой актив 34 победы, 13 раз сыграли вничью и 23 раза уступили. Разница мячей – 88:70.
На данный момент "Кривбасс" занимает пятое место в чемпионате.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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