Вернидуб провел юбилейный матч у руля Кривбасса в УПЛ

"Кривбасс" одержал уверенную победу в домашнем поединке против "ЛНЗ" (3:1) в 11 туре украинской Премьер-лиги.

Эта игра стала для Юрия Вернидуба 70-й в УПЛ на должности главного тренера криворожского клуба.

За это время "бело-красные" записали в свой актив 34 победы, 13 раз сыграли вничью и 23 раза уступили. Разница мячей – 88:70.

На данный момент "Кривбасс" занимает пятое место в чемпионате.