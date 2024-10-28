Традиционная проблема. Источник сообщил, почему один из лидеров не будет играть за Зарю

Один из лидеров "Зари" Денис Антюх оказался вне основного состава команды из-за отказа продлить контракт, сообщает ТаТоТаке.

Действующее соглашение 27-летнего рассчитано до конца сезона. Согласно данным источника, Антюх отказался продлевать сотрудничество, поэтому его отстранили от тренировок с первой командой, переведя в U-19. Правда, позже его вернули к занятиям с основной командой благодаря юристу, но играть все равно не дадут.

Отметим, что Денис уже пропустил матч против "Левого Берега" (2:0). В клубе объясняли его отсутствие болезнью.

В нынешнем сезоне Антюх провел 10 матчей, в которых отличился 5 ассистами.

К слову, в "Заре" это не первый подобный случай. Ранее луганский клуб неоднократно уже так делал из-за отказа футболистов продлевать заканчивающиеся контракты.