Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Традиционная проблема. Источник сообщил, почему один из лидеров не будет играть за Зарю
Не из-за болезни, как сообщалось ранее
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Один из лидеров "Зари" Денис Антюх оказался вне основного состава команды из-за отказа продлить контракт, сообщает ТаТоТаке.
Действующее соглашение 27-летнего рассчитано до конца сезона. Согласно данным источника, Антюх отказался продлевать сотрудничество, поэтому его отстранили от тренировок с первой командой, переведя в U-19. Правда, позже его вернули к занятиям с основной командой благодаря юристу, но играть все равно не дадут.
Отметим, что Денис уже пропустил матч против "Левого Берега" (2:0). В клубе объясняли его отсутствие болезнью.
В нынешнем сезоне Антюх провел 10 матчей, в которых отличился 5 ассистами.
К слову, в "Заре" это не первый подобный случай. Ранее луганский клуб неоднократно уже так делал из-за отказа футболистов продлевать заканчивающиеся контракты.
Популярное сейчас
- Барса поймала Реал в капкан, Шахтер позволил Динамо решать судьбу медалей. Обзор El Clásico и Класичного
- "В ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя". Динамо имело два предложения по Биловару
- Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча. Впервые со времен Шевченко номинирован украинец
- Украинское классическое. Динамо – Шахтер: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue