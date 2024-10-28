Суркис: Мы же не виноваты, что удалили игрока Шахтера

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ничью своей команды с "Шахтером" (1:1) в 11-м туре УПЛ.

- Вы поздравили команду с ничьей или были разочарованы результатом?

- 1:1 это же не победа. Победа - это когда команда выигрывает.

- Но ведь "Динамо" проигрывало до 87-й минуты...

- Да, проигрывало. Но Караваев успешно вышел на замену, забил очень красивый гол. По игре мы не уступали. Вся борьба еще впереди.

- Дарио Срна так же говорит, что чемпионат еще длинный.

- Да, чемпионат длинный, поэтому эта одна игра еще ничего бы не решала, даже если бы мы выиграли или проиграли. Нужно играть с первого и до последнего тура.

- Но все-таки "Динамо" имеет гандикап в шесть очков. Была ли задача-минимум его сохранить после этого матча?

- Не было задачи играть на ничью. Задача была побеждать. И "Шахтер" хотел победить, и мы хотели победить. Но так сложилось, это футбол.

- Какие у вас были мысли до 55-й минуты, до удаления, пока "Шахтер" доминировал на поле и создавал больше моментов?

- "Шахтер" имел больше моментов в первом тайме, а во втором они забили нелогичный гол. Скорее они могли отличиться мячом в первом тайме. Но и мы могли забить - Волошин должен был сравнивать счет. Игра была равной. Мы же не виноваты, что удалили игрока "Шахтера". Это они пусть разбираются.

- Как вам судейство в целом?

- Арбитр показывал желтые карточки и нашим игрокам, и их игрокам. Но даже если бы это была товарищеская игра между "Динамо" и "Шахтером", борьба была бы такой же.

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- Вы всегда говорите, что есть "Динамо" и "Шахтер", и есть все остальные клубы УПЛ. Но как вы оцените нынешний расклад в турнирной таблице?

- "Александрия" хорошо выступает. Ротань поставил очень хорошую игру. Команда играет не так, как в прошлом сезоне. Мне очень нравится "Александрия". У "Кривбасса" опытный тренер, еще есть "Полесье"... Но чемпионат слабее, чем он был раньше. Закончится война - и я думаю, все станет на свои места.

- Считаете ли вы, что в матче с "Ромой" ротация была с прицелом на "Шахтер"?

- Я надеялся, что будет более боевой состав. Но это решение тренера. Я ему доверяю. Он выбрал этот состав. У нас все игроки, которые в заявке, вовремя получают заработную плату. Они должны выходить на поле и доказывать, что они сидят не просто для галочки. Надеюсь, что этот матч добавил им уверенности. У меня такое впечатление, что если бы сегодня играли Михайленко или Рубчинский, они бы не испортили картину. У нас произошла трагедия с Шапаренко - за 4-5 часов до матча он стеклянной дверью порезал себе плечо. Он открывал дверь, и стекло упало на него. Поэтому он сегодня не играл. С ним мы были бы более креативными в середине поля. Но мне понравились те ребята, которые вышли на поле. Они играли с настроем, играли так, как и должны были это делать.

Только вчера в два часа мы приехали на базу. Все это время ребята восстанавливались. Но мы не должны жаловаться, все в таких условиях. Я надеюсь, что такой настрой будет и 30-го числа в кубковом матче с "Ворсклой", и 3-го в чемпионате. Затем у нас снова еврокубковый выезд. Наверное, в Гамбург будем добираться часов 20. Такие реалии...

- Возвращаясь к сегодняшнему матчу, что вы чувствовали, когда мяч попадал в перекладину, когда его выбивали с линии ваши защитники?

- Эмоционально я был на футбольном поле. Очень переживал за ребят и, не буду скрывать, за результат. Сегодняшний результат нас устраивает. Если бы проиграли, это дало бы большее напряжение на команду. А так у нас есть преимущество в шесть очков, которые не так просто отыграть.

- Есть ли у вас информация о травме Попова?

- Нет, пока нет. Я видел, что и Биловар лежит на медицинском столе, у него сильный ушиб. Нельзя так играть, бить сзади по ногам. Это не украшает ни наш футбол, ни спорт в целом, - сказал Суркис.