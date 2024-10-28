Бондаренко: Все видели эмоции и страсть. С первых минут - желтые карточки, напряжение

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко подвел итоги матча с "Динамо", который завершился ничьей 1:1.

- Артем, ничья является именно тем результатом, которого заслуживали обе команды, или, все же, "Шахтер" заслуживал победы?

- Думаю, мы заслуживали победы, ведь играли в очень хороший футбол и создали много моментов. Понятно, что после красной карточки пришлось защищаться последние 30 минут, но до этого мы доминировали и вели в счете. Обидно, что не удержали победу, однако, думаю, мы продемонстрировали достойную игру.

- Как чувствовался градус украинского классического на поле?

- Градус, как всегда, был: все видели эмоции и страсть. "Динамо" хотело победить, и мы также. С первых минут - желтые карточки, напряжение, поэтому, думаю, зрителям было интересно наблюдать за игрой.

- Ты открыл счет, однако момент с голом был несколько непонятным. Вспомни его и опиши.

- Если честно, не совсем помню. Судаков подавал угловой, и в штрафной было много отскоков. Сначала, кажется, Эгиналду пробил в ворота, но защитники вынесли с линии. Я просто первым сориентировался, и мяч залетел в сетку.

- Ты сказал, что после удаления Крыськива вы должны были больше обороняться. Расскажи, насколько сложно было играть в меньшинстве?

- Сложно играть против такой команды, как "Динамо", ведя в счете. Мы хотели удержать победу, ведь учитывая турнирное положение это было важно. Обидно, что пропустили в конце встречи, но это футбол.

- Вместо тебя во втором тайме на поле вышел Тарас Степаненко. Как появление капитана повлияло на игру?

- Тарас - это капитан с характером, который помогает в сложных ситуациях, и игра требовала такой надежной персоны, как Степаненко, поэтому он вышел на поле и пытался сохранить счет.

- Можно ли сказать, что эта игра против киевского "Динамо" является одной из лучших в сезоне?

- До красной карточки, думаю, что да. Как уже говорил, был отличный футбол с хорошим соперником на его поле. Хочется сказать, что это был лучший матч, но мы не довели его до победы, поэтому, наверное, не могу этого утверждать.

- После игры вы поблагодарили болельщиков, присутствовали ультрас. Насколько важна поддержка во время украинского классического?

- Очень важна! Нам приятно, что они могут посетить этот матч, и делаем все, чтобы им понравилось. Знаем, благодаря кому играем в футбол, и все это понимают, поэтому хотят порадовать их, - сказал Бондаренко.