Дулуб: Бытовая травма Шапаренко очень сильно ослабила центр поля Динамо

Бывший главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб проанализировал ничью в центральном матче 11-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" (1:1).

"От игры остался только позитив. Игра держала в напряжении до конца. Результат мог качнуться в одну и другую сторону. То, что сыграли 1:1 - вполне закономерно.

Решение Шовковского поберечь лидеров в Риме? Никогда не угадаешь, имея очень плотный календарь. Если мы берем по конкретной игре, ведущие игроки "Динамо" получили отдых, но сам Шовковский после игры рассказал, с какими приключениями "Динамо" возвращалось домой, то ясно было, что команда была не свежей. Михавко, Попов, Биловар, которые отыграли матч с "Ромой", вышли на "Шахтер", что могло вызвать мышечную травму у Дениса.

Очень трудно было себе представить, что два молодых центрбека в лице Биловара и Михавко выйдут на Класичне, и не стоит забывать о Ярмоленко, который одним своим присутствием влияет на игру. В купе с переездами, новые сочетания игроков и преимущество "Шахтера" в двух днях восстановления, все это дало фору "Шахтеру" в первом тайме.

То, что "Динамо" не хватило свежести - неоспоримый факт. Последний год киевляне играют динамично, используя скоростные качества своих игроков, а скорость предполагает состояние свежести.

Два дня преимущества у "Шахтера" имели большое влияние на результат. Одно из ключевых в доминировании "Шахтера" до удаления Крыськива. Бытовая травма Шапаренко очень сильно ослабила центр поля "Динамо". Проигрыш в опорной зоне, наложив игровую систему обеих команд, преимущество у команды, которая лучше играет 1 в 1. Это сильно бросалось в глаза на первых минутах, когда делал подходы "Шахтер" и Зубков в перекладину попал и Судаков пробивал издали. Поправьте меня, если не ошибаюсь, но "Динамо" раньше не получалось в сочетании Бражка, Андриевского и Буяльского.

Удаление Крыськива отнюдь не выглядело единственной доступной опцией для срыва атаки "Динамо". Игра после этого перевернулась на 180 градусов. Вспомните момент у младшего Педринью, который мог увидеть перед собой красный свет за фол против Дубинчака несколькими минутами позже. Для него это несвойственно.

Мог ли сказаться недостаток опыта на позиции шестого номера у Крыськива? Эта позиция позволяет отбирать мячи, открываться в полуфланге. У Дмитрия достаточно неплохой отбор мяча, видение поля, футбольный интеллект. Именно то, что требуется от нижнего опорника в системе игры "Шахтера".

Больше всего в составе обеих команд понравились Бражко, Дубинчак, Караваев у динамовцев. У "Шахтера" стоит отметить Зубкова, Коноплю и Бондаренко", - сказал Дулуб.