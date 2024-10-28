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Шахтер возвращается в отель, которым владеет почетный президент Руха

Премьер-лига

Дончане будут тренироваться на полях академии "Руха"

Шахтер возвращается в отель, которым владеет почетный президент Руха

ФК Шахтар

Новина українською

"Шахтер" возвращается в расположение отеля "Emily Resort", который находится недалеко от Львова в городе Винники. Об этом утверждает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, основной резиденцией донецкого клуба в оставшейся части сезона-2024/25 снова будет комплекс "Emily" Resort" в Винниках. Соответственно, тренироваться горняки будут на полях академии ФК "Рух".

Напомним, что "Шахтер" уехал из Эмили сразу же после окончания прошлого сезона. Гостиничный комплекс "Emily Resort" принадлежит Григорию Козловскому - почетному президенту "Руха". Тогда в СМИ ходили слухи, что донецкий клуб выгнали из гостиницы из-за поражения "Полесью".

"Шахтер" проводит домашние матчи на "Арене Львов" и "Левый Берег" в Киевской области.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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fanatSD (донецк)
28.10.2024 в 16:44
вацко и другие слюни от радости пускали когда это произошло.и что теперь продажные журнашлюхи
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
28.10.2024 в 16:44
вацко и другие слюни от радости пускали когда это произошло.и что теперь продажные журнашлюхи
Ответить
0
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