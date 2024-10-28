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Шахтер возвращается в отель, которым владеет почетный президент Руха
Дончане будут тренироваться на полях академии "Руха"
ФК Шахтар
"Шахтер" возвращается в расположение отеля "Emily Resort", который находится недалеко от Львова в городе Винники. Об этом утверждает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, основной резиденцией донецкого клуба в оставшейся части сезона-2024/25 снова будет комплекс "Emily" Resort" в Винниках. Соответственно, тренироваться горняки будут на полях академии ФК "Рух".
Напомним, что "Шахтер" уехал из Эмили сразу же после окончания прошлого сезона. Гостиничный комплекс "Emily Resort" принадлежит Григорию Козловскому - почетному президенту "Руха". Тогда в СМИ ходили слухи, что донецкий клуб выгнали из гостиницы из-за поражения "Полесью".
"Шахтер" проводит домашние матчи на "Арене Львов" и "Левый Берег" в Киевской области.
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