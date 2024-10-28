Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ

Если говорить о главной составляющей тура и его изюминке, то вы в курсе - в центре внимания было Класичне. Для того чтобы его адекватно оценивать, нужно сравнивать с поединками между “Динамо” и “Шахтером” последних трех-пяти лет, не ранее. И в этом временном промежутке оно однозначно было как минимум одним из лучших.

А с учетом общей тенденции военного времени, когда УПЛ, к глубокому сожалению, в своем развитии устремляется к плинтусу, такое действо даже способно настроить на оптимистический лад. Пусть даже шепотом и ненадолго. Вполне приличный был матч. Хоть и с довольно банальным сценарием, который мог разочаровать болельщиков.

Если же вернуться к общим особенностям тура, то удовлетворила его результативность. Дело не в количестве голов - оно было классически средним: два с половиной за игру. Отрадно то, что забивали практически все команды, за исключением двух столичных, пребывающих в хвосте таблицы. Явно не худший тур.

Динамо - Шахтер 1:1

Александрия - Ингулец 2:1

Полесье - Колос 1:1

Кривбасс - ЛНЗ 3:1

Левый Берег - Заря 0:2

Карпаты - Оболонь 1:0

Рух - Черноморец 1:1

Верес - Ворскла 2:2

Зрелищность. На мой взгляд, самый смотрибельный из поединков состоялся в Александрии. А помимо него свой зрительский зачет поставил бы также Класичному и матчу в Ровно.

Самой грустной была игра “Карпат” с “Оболонью” - лишь три голевых момента. На один больше удалось наковырять в Житомире.

Интрига. Победный гол Мишнева положил конец реальным шансам “Ингульца” отыграться еще на 29-й минуте - дальше была только масса возможностей для “Александрии” увеличить счет. В большинстве же случаев в туре все решалось в концовке.

Уже на 79-й минуте Мединский мог увести от поражения “Оболонь”, но промахнулся. Четыре минуты спустя это удалось сделать для “Черноморца” Янакову. Еще тремя минутами позже гол Караваева спас “Динамо”, а сэйв Волынца - “Полесье”. И, наконец, на 89-й - Исенко, парировав штрафной, сохранил ничейный счет для “Ворсклы”.

Логика. Наиболее закономерным счетом тура стали 1:1 в Класичному. Минимальное преимущество “Шахтера” по совокупности моментов в матче не позволяет считать иначе. Ровно таким же должен был быть счет и в Ровно, но “Верес” с “Ворсклой” блеснули лучшей реализацией, а так - та же ничья.

Из того, что и как увидел я, наименее логичной назову ничью в Житомире: если “Колос” на свой гол “наиграл”, то “Полесье” использовало единственный толковый шанс. Пожалуй, все-таки заслуживал победы над “Черноморцем” “Рух” - почти такая же история. А “Карпаты” с “Оболонью”, по-хорошему, могли бы обойтись и без голов.

Судейство. Похоже, наши судьи “исправляются”. Во всяком случае, мы с коллегой Юстасом почти не нашли, к чему придраться.

Он обратил внимание, прежде всего, на эпизод в игре “Руха” с “Черноморцем”, при счете 1:0. “Минуте на 70-й мог быть пенальти в ворота хозяев поля, когда за шею завалили игрока в штрафной при подаче. Хотя признаю, что судья дал очень высокую планку контактной борьбы в целом”.

“Левый Берег” - “Заря”: пенальти в ворота хозяев за фол на Будковском перед свистком на перерыв, и 0:1. “Ни с одного повтора не было четкого понимания. Но по динамике и повторам, скорее всего, в подошву въехали”.

“Динамо” - “Шахтер” (исключительно “по просьбам телезрителей”): “Очень последовательно отсудил. Педро Энрике летел опасно, но в игрока не попал, потому его не удалили. А удаление Крыськива без вопросов. Грубейший фол без попытки сыграть в мяч. У киевлян таких моментов не было”.

Напоследок замечу, что пиетет к “Динамо” - пожалуй, последнее в этой жизни, в чем можно заподозрить Юстаса.

Везение. После буйства красок в прошлых турах Фортуна взяла выходной. По сути, была лишь одна команда которой реально повезло. И этой командой стало “Динамо”. Перекладина от Зубкова на 8-й минуте, надо думать, предохранила киевлян от более серьезных неприятностей, чем перспектива минимального поражения.

Хотя, это как посмотреть. За десять минут, прошедших между голом “Шахтера” и удалением Крыськива, пару голевых возможностей имели как раз подопечные Шовковского, а не наоборот. И что теперь гадать, как бы оно сложилось именно после раннего гола?

Личности. Парадоксально, но самой яркой фигурой тура, по моим наблюдениям, стал вратарь проигравшей команды. Дважды пропустивший Паламарчук еще шесть раз спасал “Ингулец” от гола, включая взятый пенальти. По участию в ключевых эпизодах игры никто тут и рядом с ним не стоял.

Столь же парадоксально самым заметным из полевых игроков стал александриец Филиппов, у которого четыре таких момента, в том числе три проигранных дуэли тому же Паламарчуку. Третьим назову Сыча - участника всех трех зачетных эпизодов “Руха”.

Из прочих более других запомнились Дубинчак (“Динамо”), Будковский (“Заря”), Безерра и Мишнев (“Александрия”). А наиболее эффективным показал себя Илич из “Кривбасса” - два участия в двух голевых эпизодах.

Симпатии. А вот здесь беда. По большому счету, по-настоящему понравилась только “Александрия” с добрым десятком действительно опасных моментов у ворот. У ближайших четырех команд, включая “Шахтер”, их раза в два меньше. Разумеется, это все по личному мнению отдельно взятого зрителя. Другое вам тут не предлагается.

Разочарование тура - “Ингулец” с его уникальным голевым моментом. Очко “Полесья” и три очка “Карпат”, достигнутые за счет реализации столь же уникальных шансов, только и спасают их от того, чтобы не оказаться здесь в ряду с аутсайдером. Всего по парочке голевых возможностей было у “Левого Берега”, “Оболони” и “Черноморца”.

Таблица. Потеря очков “Динамо”, “Полесьем” и “Шахтером” позволила укрепить позиции “Александрии”. Хотя ее феномен по-прежнему мнится недолговечным, и она вполне может вновь отпустить вперед киевлян уже в следующем туре.

Снизу к ведущей четверке подтянулся “Кривбасс”, повысив свои шансы в борьбе за ту клятую Европу, после свидания с которой нынче простым смертным хоть волком вой. И напротив, упал в середину таблицы “Рух”, напоминающий бледную тень прошлогоднего себя.

Внизу все более-менее стабильно и пока еще ни для кого не критично.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 10 8 2 0 22-6 26 2 ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26 3 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 4 Шахтер 10 6 2 2 26-10 20 5 Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17 6 ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15 7 Заря 11 5 0 6 11-12 15 8 Карпаты 11 4 3 4 12-14 15 9 Рух 10 3 5 2 15-6 14 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 11 2 5 4 12-16 11 12 Ворскла 11 2 4 5 11-17 10 13 Колос 11 1 6 4 6-9 9 14 Левый Берег 11 2 2 7 4-14 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5-26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Анонсы. Ахтунг - на очереди Кубок! Да, отношение к нему неоднозначное и неодинаковое у разных команд. Тем не менее, именно эти четыре победы кряду в матчах на выбывание, и только они могут дать возможность участия в Лиге Европы.

Да и соскучились мы уже по нашим внутренним плей-офф, тем паче из одного матча. Обозначим же приоритеты для нейтрального зрителя.

“Полесье” - “Кривбасс”. В чемпионате вторые преследуют первых, и в последнее время - с успехом. Как оно сложится в Кубке?

“Рух” - “Карпаты”. Самая увлекательная афиша, с оглядкой на недавнюю первую серию львовского дерби в УПЛ. Где вторые одолели и обошли первых. Будет ли реванш?

“Шахтер” - “Заря”. Что команда Бартуловича сможет противопоставить незадачливому в чемпионате фавориту?

“Ворскла” - “Динамо”. Сумеют ли старые-новые подопечные неуступчивого Максимова попить кровушки у лидера УПЛ?

В центре внимания будет эта половина игр ⅛ финала. По-моему, уже достаточно для того чтобы эта стадия Кубка Украины не осталась вне “Акцентов”. Что ж, как говорят у нас в Одессе, таки-будем посмотреть…

Фото - UA-Футбол