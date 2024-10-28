  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ

Премьер-лига

Авторский обзор матчей чемпионата Украины

Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Если говорить о главной составляющей тура и его изюминке, то вы в курсе - в центре внимания было Класичне. Для того чтобы его адекватно оценивать, нужно сравнивать с поединками между “Динамо” и “Шахтером” последних трех-пяти лет, не ранее. И в этом временном промежутке оно однозначно было как минимум одним из лучших.

А с учетом общей тенденции военного времени, когда УПЛ, к глубокому сожалению, в своем развитии устремляется к плинтусу, такое действо даже способно настроить на оптимистический лад. Пусть даже шепотом и ненадолго. Вполне приличный был матч. Хоть и с довольно банальным сценарием, который мог разочаровать болельщиков.

Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ - изображение 1

Если же вернуться к общим особенностям тура, то удовлетворила его результативность. Дело не в количестве голов - оно было классически средним: два с половиной за игру. Отрадно то, что забивали практически все команды, за исключением двух столичных, пребывающих в хвосте таблицы. Явно не худший тур.

  • Динамо - Шахтер 1:1
  • Александрия - Ингулец 2:1
  • Полесье - Колос 1:1
  • Кривбасс - ЛНЗ 3:1
  • Левый Берег - Заря 0:2
  • Карпаты - Оболонь 1:0
  • Рух - Черноморец 1:1
  • Верес - Ворскла 2:2

Зрелищность. На мой взгляд, самый смотрибельный из поединков состоялся в Александрии. А помимо него свой зрительский зачет поставил бы также Класичному и матчу в Ровно.

Самой грустной была игра “Карпат” с “Оболонью” - лишь три голевых момента. На один больше удалось наковырять в Житомире.

Интрига. Победный гол Мишнева положил конец реальным шансам “Ингульца” отыграться еще на 29-й минуте - дальше была только масса возможностей для “Александрии” увеличить счет. В большинстве же случаев в туре все решалось в концовке.

Уже на 79-й минуте Мединский мог увести от поражения “Оболонь”, но промахнулся. Четыре минуты спустя это удалось сделать для “Черноморца” Янакову. Еще тремя минутами позже гол Караваева спас “Динамо”, а сэйв Волынца - “Полесье”. И, наконец, на 89-й - Исенко, парировав штрафной, сохранил ничейный счет для “Ворсклы”.

Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ - изображение 2

Логика. Наиболее закономерным счетом тура стали 1:1 в Класичному. Минимальное преимущество “Шахтера” по совокупности моментов в матче не позволяет считать иначе. Ровно таким же должен был быть счет и в Ровно, но “Верес” с “Ворсклой” блеснули лучшей реализацией, а так - та же ничья.

Из того, что и как увидел я, наименее логичной назову ничью в Житомире: если “Колос” на свой гол “наиграл”, то “Полесье” использовало единственный толковый шанс. Пожалуй, все-таки заслуживал победы над “Черноморцем” “Рух” - почти такая же история. А “Карпаты” с “Оболонью”, по-хорошему, могли бы обойтись и без голов.

Судейство. Похоже, наши судьи “исправляются”. Во всяком случае, мы с коллегой Юстасом почти не нашли, к чему придраться.

Он обратил внимание, прежде всего, на эпизод в игре “Руха” с “Черноморцем”, при счете 1:0. “Минуте на 70-й мог быть пенальти в ворота хозяев поля, когда за шею завалили игрока в штрафной при подаче. Хотя признаю, что судья дал очень высокую планку контактной борьбы в целом”.

“Левый Берег” - “Заря”: пенальти в ворота хозяев за фол на Будковском перед свистком на перерыв, и 0:1. “Ни с одного повтора не было четкого понимания. Но по динамике и повторам, скорее всего, в подошву въехали”.

“Динамо” - “Шахтер” (исключительно “по просьбам телезрителей”): “Очень последовательно отсудил. Педро Энрике летел опасно, но в игрока не попал, потому его не удалили. А удаление Крыськива без вопросов. Грубейший фол без попытки сыграть в мяч. У киевлян таких моментов не было”.

Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ - изображение 3

Напоследок замечу, что пиетет к “Динамо” - пожалуй, последнее в этой жизни, в чем можно заподозрить Юстаса.

Везение. После буйства красок в прошлых турах Фортуна взяла выходной. По сути, была лишь одна команда которой реально повезло. И этой командой стало “Динамо”. Перекладина от Зубкова на 8-й минуте, надо думать, предохранила киевлян от более серьезных неприятностей, чем перспектива минимального поражения.

Хотя, это как посмотреть. За десять минут, прошедших между голом “Шахтера” и удалением Крыськива, пару голевых возможностей имели как раз подопечные Шовковского, а не наоборот. И что теперь гадать, как бы оно сложилось именно после раннего гола?

Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ - изображение 4

Личности. Парадоксально, но самой яркой фигурой тура, по моим наблюдениям, стал вратарь проигравшей команды. Дважды пропустивший Паламарчук еще шесть раз спасал “Ингулец” от гола, включая взятый пенальти. По участию в ключевых эпизодах игры никто тут и рядом с ним не стоял.

Столь же парадоксально самым заметным из полевых игроков стал александриец Филиппов, у которого четыре таких момента, в том числе три проигранных дуэли тому же Паламарчуку. Третьим назову Сыча - участника всех трех зачетных эпизодов “Руха”.

Из прочих более других запомнились Дубинчак (“Динамо”), Будковский (“Заря”), Безерра и Мишнев (“Александрия”). А наиболее эффективным показал себя Илич из “Кривбасса” - два участия в двух голевых эпизодах.

Симпатии. А вот здесь беда. По большому счету, по-настоящему понравилась только “Александрия” с добрым десятком действительно опасных моментов у ворот. У ближайших четырех команд, включая “Шахтер”, их раза в два меньше. Разумеется, это все по личному мнению отдельно взятого зрителя. Другое вам тут не предлагается.

Разочарование тура - “Ингулец” с его уникальным голевым моментом. Очко “Полесья” и три очка “Карпат”, достигнутые за счет реализации столь же уникальных шансов, только и спасают их от того, чтобы не оказаться здесь в ряду с аутсайдером. Всего по парочке голевых возможностей было у “Левого Берега”, “Оболони” и “Черноморца”.

Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ - изображение 5

Таблица. Потеря очков “Динамо”, “Полесьем” и “Шахтером” позволила укрепить позиции “Александрии”. Хотя ее феномен по-прежнему мнится недолговечным, и она вполне может вновь отпустить вперед киевлян уже в следующем туре.

Снизу к ведущей четверке подтянулся “Кривбасс”, повысив свои шансы в борьбе за ту клятую Европу, после свидания с которой нынче простым смертным хоть волком вой. И напротив, упал в середину таблицы “Рух”, напоминающий бледную тень прошлогоднего себя.

Внизу все более-менее стабильно и пока еще ни для кого не критично.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 10 8 2 0 22-6 26
2 ФК Александрия ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26
3 Полесье Полесье 10 6 4 0 19-7 22
4 Шахтер Шахтер 10 6 2 2 26-10 20
5 Кривбасс Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17
6 ЛНЗ ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15
7 Заря Заря 11 5 0 6 11-12 15
8 Карпаты Карпаты 11 4 3 4 12-14 15
9 Рух Рух 10 3 5 2 15-6 14
10 Черноморец Черноморец 11 3 3 5 7-11 12
11 Верес Верес 11 2 5 4 12-16 11
12 Ворскла Ворскла 11 2 4 5 11-17 10
13 Колос Колос 11 1 6 4 6-9 9
14 Левый Берег Левый Берег 11 2 2 7 4-14 8
15 Оболонь Оболонь 11 1 2 8 5-26 5
16 Ингулец Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Анонсы. Ахтунг - на очереди Кубок! Да, отношение к нему неоднозначное и неодинаковое у разных команд. Тем не менее, именно эти четыре победы кряду в матчах на выбывание, и только они могут дать возможность участия в Лиге Европы.

Да и соскучились мы уже по нашим внутренним плей-офф, тем паче из одного матча. Обозначим же приоритеты для нейтрального зрителя.

“Полесье” - “Кривбасс”. В чемпионате вторые преследуют первых, и в последнее время - с успехом. Как оно сложится в Кубке?

“Рух” - “Карпаты”. Самая увлекательная афиша, с оглядкой на недавнюю первую серию львовского дерби в УПЛ. Где вторые одолели и обошли первых. Будет ли реванш?

“Шахтер” - “Заря”. Что команда Бартуловича сможет противопоставить незадачливому в чемпионате фавориту?

“Ворскла” - “Динамо”. Сумеют ли старые-новые подопечные неуступчивого Максимова попить кровушки у лидера УПЛ?

Танцуют почти все! Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ - изображение 22

В центре внимания будет эта половина игр ⅛ финала. По-моему, уже достаточно для того чтобы эта стадия Кубка Украины не осталась вне “Акцентов”. Что ж, как говорят у нас в Одессе, таки-будем посмотреть…

Фото - UA-Футбол

По теме
yellow-arrow
Драмбаев: Можно сказать, что новая форма добавила фарта
yellow-arrow
Шахтер возвращается в отель, которым владеет почетный президент Руха
yellow-arrow
Бондаренко: Все видели эмоции и страсть. С первых минут - желтые карточки, напряжение
Премьер-лига итоги тура
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости