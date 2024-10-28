  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Драмбаев: Можно сказать, что новая форма добавила фарта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Драмбаев: Можно сказать, что новая форма добавила фарта

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс в 11-м туре обыграл ЛНЗ

Драмбаев: Можно сказать, что новая форма добавила фарта

fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев подвел итог матча 11-го тура УПЛ с ЛНЗ (3:1).

Читайте также"Цвета часто использовались в украинской истории": Кривбасс провел матч в красно-черных футболках – ФОТО

– Поздравляем с победой. На последних секундах игры ты забил невероятный гол, пробежав через все поле...

– Соперник исполнял угловой, мы выбили мяч. Макс Задерака заблокировал удар. Я сыграл на подборе: увидел пространство, пробросил мяч вперед и включил скорость. Так получилось, что вратарь ЛНЗ пошел на последних минутах в нашу штрафную. Ворота остались пустыми, я добежал до штрафной площадки и точно пробил.

– Какие эмоции? Ведь гол довольно необычный.

– Очень счастлив, что мы победили. Счастлив забить гол. Настроение позитивное.

– Это болельщики зарядили тебя на такую скорость?

– Да, болельщики зарядили, ребята зарядили. Мы очень сильно хотели победить сегодня и мы это сделали.

– Каким в целом выдался матч?

– Тяжелым, потому что было очень много борьбы. Мы готовились к такой игре; знали, что будет интересное противостояние.

– Можно сказать, что новая классная форма добавила фарта нашей команде?

– Можно и так сказать. Хороший дебют формы. Спасибо клубу за такой патриотический комплект формы, будем стараться и дальше побеждать в ней.

По теме
yellow-arrow
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 12-го и 13-го тура чемпионата
yellow-arrow
Лазарет переполнен. Динамо огласило информацию по травмированным игрокам команды
yellow-arrow
Пушич: В матче Динамо - Шахтер была одна команда, которая доминировала в этом поединке
Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы) Александр Драмбаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости