Милевский - о Классическом: Срна наверное, плюется сейчас и брызжет слюной

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский подвел итог матча 11-го тура УПЛ, в котором киевляне сыграли вничью с "Шахтером" (1:1).

"Слава Богу, что не проиграли (киевляне). Дарио, наверное, плюется сейчас и брызжет слюной, что не дожали и не выиграли. Расскажу прикол. Шел я после студии мимо раздевалки команд в подтрибунке. Зашел к "Динамо" пожелать удачи. Потом прохожу мимо "Шахтера№, здесь Пятов выходит. Говорю: "Привет, легенда". Поворачиваю голову, а тут этот мастер идет – Срна – на стиле, в костюмчике.

Я ему сразу: "Вижу, вы в Италии одеваетесь". Посмеялись, короче. Даю Пятову телефон: "Сфоткай нас". Андрюха: "В смысле?" – "В прямом". Он начал фоткать меня со Срной. Короче, в подземке была более крутая атмосфера, чем на поле.

Я немного расслабился после 1:1", - рассказал Милевский.