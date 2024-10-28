  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Милевский - о Классическом: Срна наверное, плюется сейчас и брызжет слюной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милевский - о Классическом: Срна наверное, плюется сейчас и брызжет слюной

Премьер-лига
Обновлено

В подземке была более крутая атмосфера, чем на поле

Милевский - о Классическом: Срна наверное, плюется сейчас и брызжет слюной

instagram.com/timi1010

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский подвел итог матча 11-го тура УПЛ, в котором киевляне сыграли вничью с "Шахтером" (1:1).

Читайте такжеСрна: У Динамо - ноль очков в Лиге Европы, а у Шахтера - одно в Лиге чемпионов

"Слава Богу, что не проиграли (киевляне). Дарио, наверное, плюется сейчас и брызжет слюной, что не дожали и не выиграли. Расскажу прикол. Шел я после студии мимо раздевалки команд в подтрибунке. Зашел к "Динамо" пожелать удачи. Потом прохожу мимо "Шахтера№, здесь Пятов выходит. Говорю: "Привет, легенда". Поворачиваю голову, а тут этот мастер идет – Срна – на стиле, в костюмчике.

Я ему сразу: "Вижу, вы в Италии одеваетесь". Посмеялись, короче. Даю Пятову телефон: "Сфоткай нас". Андрюха: "В смысле?" – "В прямом". Он начал фоткать меня со Срной. Короче, в подземке была более крутая атмосфера, чем на поле.

Я немного расслабился после 1:1", - рассказал Милевский.

По теме
yellow-arrow
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 12-го и 13-го тура чемпионата
yellow-arrow
Лазарет переполнен. Динамо огласило информацию по травмированным игрокам команды
yellow-arrow
Пушич: В матче Динамо - Шахтер была одна команда, которая доминировала в этом поединке
Дарио Срна Артем Милевский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости