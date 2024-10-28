Юбилей для травмированного, памятный гол для Караваева. Цифры классического в контексте Динамо

В минувшее воскресенье, 27-го октября, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялось украинское классическое. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" победителя в матче не выявили, поединок закончился голевой ничьей – 1:1. После вчерашней игры предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными статистическими цифрами и фактами матча.

"Динамо" и "Шахтер" провели 73-й матч между собой в рамках УПЛ. 25 игр закончились победой динамовцев, в 28 матчах триумфовал донецкий клуб, а 20 поединков закончились ничьей. Общая разница мячей - 85:89.

Безвыигрышная домашняя серия "Динамо" в матчах с "Шахтером" продолжается на протяжении восьми матчей в УПЛ: 4 ничьи и 4 поражения.

Александр Караваев, спасая киевлян от поражения, стал автором 50-го домашнего гола "Динамо" в ворота "Шахтера" в матчах чемпионата Украины.

"Динамо" на своем поле не проигрывает на протяжении 15-ти игр: 12 побед и 3 ничьи. Общая беспроигрышная серия "Динамо" в УПЛ продолжается в 12-ти матчах: 10 побед и 2 ничьи.

Во время вчерашнего украинского классического было зафиксировано 26-е удаление в матчах между "Динамо" и "Шахтером" в УПЛ, в том числе это была 12-я красная карточка для игрока донецкого клуба.

"Динамо Киев" в 74-й раз сыграло вничью со счетом 1:1 в матчах чемпионата Украины, в тридцатый раз такой результат случился в домашней игре для киевлян.

Также добавим, что на данный момент киевское "Динамо" занимает первую строчку в УПЛ, набрав 26 очков в 10 первых турах, не проиграв ни одного матча в этом сезоне. Донецкий "Шахтер" находится на четвертом месте в таблице УПЛ с 20 очками после 10-ти матчей.