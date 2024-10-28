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Пушич: В матче Динамо - Шахтер была одна команда, которая доминировала в этом поединке

Премьер-лига
Обновлено

Итог главного матча УПЛ от главного тренера Шахтера

Пушич: В матче Динамо - Шахтер была одна команда, которая доминировала в этом поединке

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча 11-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

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"Считаю, что в этом матче была одна команда, которая доминировала в этом матче, и это точно мы. К перерыву нам нужно было выигрывать 2:0 или 3:0. Несмотря на удаление, мы действовали очень организовано, поэтому соперник имел только одну возможность забить. Это плохой результат для меня, ведь мы могли выиграть этот поединок.

Играть в меньшинстве не трудно, ведь мы прекрасно знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Главная проблема была в длинных пасах соперника, нам приходилось садиться очень низко. Мне не в чем обвинять своих футболистов. Мне жаль их, они действовали очень хорошо и заслужили победу.

В перерыве я сказал команде играть так же, как и в первом тайме. Не надо было ничего менять, мы создали много опасных моментов.

Перед матчами с "Динамо" всегда много напряжения. А сейчас добавилось и то, что они опережали нас на 6 очков. Главное, что мы показали свое доминирование над соперником. Мы попытаемся догнать соперника, ведь впереди еще много матчей", - сказал Пушич.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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1 голосов
Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Pianist (Київ)
28.10.2024 в 18:59
Да у нас в принципі одна команда, як і один ДТЕК, один олігарх, один власник країни… :) Кожен раз одне й те ж: приходить в «одну команду» адекватний тренер-іноземець, поводить себе коректно, з повагою, тверезо… А через місяць починає хворіти «однією командою», «браво федерацією», «суркіс всьо купіл» і тд.
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Комментарии 3
Pianist (Київ)
28.10.2024 в 18:59
Да у нас в принципі одна команда, як і один ДТЕК, один олігарх, один власник країни… :) Кожен раз одне й те ж: приходить в «одну команду» адекватний тренер-іноземець, поводить себе коректно, з повагою, тверезо… А через місяць починає хворіти «однією командою», «браво федерацією», «суркіс всьо купіл» і тд.
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1
0
Консул (Звягель )
28.10.2024 в 18:03
І це Динамо
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fanatSD (донецк)
28.10.2024 в 18:23
и когда твоё .....динамо нанесло первый удар в створ ворот шахтёра?если бы не идиот крыськив и не тупые замены пушича дырявые не спаслись бы.уверен что у динамо ещё будут потери очков.пока радуйся ......
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