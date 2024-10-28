Пушич: В матче Динамо - Шахтер была одна команда, которая доминировала в этом поединке

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча 11-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

"Считаю, что в этом матче была одна команда, которая доминировала в этом матче, и это точно мы. К перерыву нам нужно было выигрывать 2:0 или 3:0. Несмотря на удаление, мы действовали очень организовано, поэтому соперник имел только одну возможность забить. Это плохой результат для меня, ведь мы могли выиграть этот поединок.

Играть в меньшинстве не трудно, ведь мы прекрасно знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Главная проблема была в длинных пасах соперника, нам приходилось садиться очень низко. Мне не в чем обвинять своих футболистов. Мне жаль их, они действовали очень хорошо и заслужили победу.

В перерыве я сказал команде играть так же, как и в первом тайме. Не надо было ничего менять, мы создали много опасных моментов.

Перед матчами с "Динамо" всегда много напряжения. А сейчас добавилось и то, что они опережали нас на 6 очков. Главное, что мы показали свое доминирование над соперником. Мы попытаемся догнать соперника, ведь впереди еще много матчей", - сказал Пушич.