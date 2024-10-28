Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата
Тур начнется в пятницу, 22 ноября, и завершится в понедельник
Дирекция
14 тур
22 ноября (пятница)
"Карпаты" - "Колос" 18:00
23 ноября (суббота)
"Ворскла" - ЛНЗ 13:00
"Динамо" - "Черноморец" 15:30
"Ингулец" - "Шахтер" 18:00
24 ноября (воскресенье)
"Оболонь" - "Кривбасс" 13:00
"Верес" - Александрия 15:30
"Рух" - "Левый Берег" 18:00
25 ноября (понедельник)
"Полесье" - "Заря" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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