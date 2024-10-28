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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата

Премьер-лига
Обновлено

Тур начнется в пятницу, 22 ноября, и завершится в понедельник

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 14 тура чемпионата Украины-2024/25.

14 тур

22 ноября (пятница)

"Карпаты" - "Колос" 18:00

23 ноября (суббота)

"Ворскла" - ЛНЗ 13:00

"Динамо" - "Черноморец" 15:30

"Ингулец" - "Шахтер" 18:00

24 ноября (воскресенье)

"Оболонь" - "Кривбасс" 13:00

"Верес" - Александрия 15:30

"Рух" - "Левый Берег" 18:00

25 ноября (понедельник)

"Полесье" - "Заря" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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