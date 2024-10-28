Лазарет переполнен. Динамо огласило информацию по травмированным игрокам команды

" Динамо " обнародовало официальную информацию о травмированных игроках команды.

На данный момент сразу несколько футболистов "Динамо" восстанавливаются после травм разной степени тяжести.

Защитник Денис Попов, который в воскресенье получил травму в матче против донецкого "Шахтера" и был заменен на 16-й минуте поединка, имеет проблемы с мышцами. У него диагностирована стадия воспаления участка прикрепления мышц задней поверхности бедра.

Полузащитник Николай Шапаренко тоже в день матча с "Шахтером" получил порез, ему наложено несколько швов.

Хавбек Владимир Шепелев продолжает лечение передней поверхности бедра.

Полузащитник Александр Пихаленок продолжает восстановление после повреждения камбалообразной мышцы.

Также продолжается лечение задней поверхности бедра защитника Брайана Себальоса.

Вингер динамовцев Андрей Ярмоленко находится вне игры из-за воспаления ахиллова сухожилия.

Информация о сроках возврата игроков в общую группу будет сообщена позже.