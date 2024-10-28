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Матч Динамо - Шахтер стал рекордным по количеству болельщиков за последние два года

Премьер-лига
Обновлено

Матч посетило 3 500 болельщиков

Матч Динамо - Шахтер стал рекордным по количеству болельщиков за последние два года

fcdynamo.com

Новина українською

Матч 11-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер", который закончился со счетом 1:1, посетило 3 500 болельщиков, сообщает пресс-служба Лиги.

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Это максимальное количество зрителей, которое мог вместить стадион имени Валерия Лобановского, так как количество билетов на футбол у нас ограничено в связи с полномасштабным вторжением российской армии.

Таким образом, украинское Классическое посетило рекордное количество в болельщиков за последние два года. До матча "Динамо" - "Шахтер" в текущем сезоне достижение по посещаемости установил поединок между "Вересом" и "Ворсклой", на котором побывало 2 800 зрителей.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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