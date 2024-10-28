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Президент Полесья рассказал о планах построить новый футбольный стадион в Житомире

Премьер-лига
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Но и стадион Центральный будет отреставрирован

Президент Полесья рассказал о планах построить новый футбольный стадион в Житомире

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Владелец и президент "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал о планах построить новый клубный стадион в Житомире.

"Закрывать "Центральный стадион" мы не будем. Мы планируем второй стадион делать. Просто мы хотим с этим сделать такую ​​реконструкцию, которая бы не останавливала чемпионат, а сделать его для людей более удобным и приятным для просмотра.

Будет новый привлекательный стадион. Да, это будет футбольный стадион, а не атлетический. И временный для болельщиков будет отличный, а когда решатся вопросы с землей – понемногу построим, потому что у нас перепад будет: не очень хороший стадион, команда двигается вперед, а играть будет негде. Мы же новый не сведем через полгода.

Будем производить реконструкцию, но без нового стадиона не обойтись. Так, как команда будет в планах играть, ей нужно место для болельщика. Для болельщика. Для футбола мы поля сделали хорошие, но для болельщика это не все.

Болельщик смотрит зрелищность, чтобы ему было удобно, а футболистам хорошо играть, поэтому нужно строить новый стадион", – сказал Буткевич.

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Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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