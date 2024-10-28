Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Полесья рассказал о планах построить новый футбольный стадион в Житомире
Но и стадион Центральный будет отреставрирован
instagram.com/fcpolissya
Владелец и президент "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал о планах построить новый клубный стадион в Житомире.
"Закрывать "Центральный стадион" мы не будем. Мы планируем второй стадион делать. Просто мы хотим с этим сделать такую реконструкцию, которая бы не останавливала чемпионат, а сделать его для людей более удобным и приятным для просмотра.
Будет новый привлекательный стадион. Да, это будет футбольный стадион, а не атлетический. И временный для болельщиков будет отличный, а когда решатся вопросы с землей – понемногу построим, потому что у нас перепад будет: не очень хороший стадион, команда двигается вперед, а играть будет негде. Мы же новый не сведем через полгода.
Будем производить реконструкцию, но без нового стадиона не обойтись. Так, как команда будет в планах играть, ей нужно место для болельщика. Для болельщика. Для футбола мы поля сделали хорошие, но для болельщика это не все.
Болельщик смотрит зрелищность, чтобы ему было удобно, а футболистам хорошо играть, поэтому нужно строить новый стадион", – сказал Буткевич.
Популярное сейчас
- Церемония вручения Золотого мяча. Украинец номинирован. Текстовая онлайн трансляция
- Все к этому шло. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
- Почти три года в войне: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение
- Украинское классическое раскручивает интригу. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium