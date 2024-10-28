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Милевский: Нет сейчас других Алиевых и Милевских

Премьер-лига

И снова эмоции от матча Динамо - Шахтер

Милевский: Нет сейчас других Алиевых и Милевских

instagram.com/timi1010

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Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский после матча 11-го тура УПЛ, в котором киевляне сыграли вничью с "Шахтером" (1:1), высказался об а т акующем потенциале наших грандов.

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– Что вы можете сказать о бледной игре нападающих "Динамо" и "Шахтера"?

– Честно, вообще не хочу говорить о нападающих. Очень слабо сыграли! Будь Алиев и я на поле, мы бы очень легко разыграли комбинацию. Саныч отдает мне перед штрафной, если бы еще Ракицкий играл, он меня сбивает, я картинно падаю, как это умею, арбитр назначает штрафной, и Алиев кладет в девятку! 1:0. А потом закрываемся, ставим автобус – победа! Хух.

Но, вспоминая сегодняшний матч, слава Богу, хоть так – отскочили.

– Последний вопрос. Видите ли вы в УПЛ второго Милевского?

– Нет сейчас таких. Ванат – это вообще не мой типаж. К сожалению, нет сейчас других Алиевых и Милевских. Как я уже говорил раньше, играли бы мы, то решили бы.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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