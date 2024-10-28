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Заря отстранила одного из лидеров. Антюх отреагировал на ситуацию

Премьер-лига

В Заре такой подход часто практикуют

Заря отстранила одного из лидеров. Антюх отреагировал на ситуацию

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

27-летний вингер "Зари" Денис Антюх прокомментировал ситуацию, которая сложилась у него в луганском клубе.

Напомним, что ранее появилась информация, что "Заря" отстранила игрока и отправила в U-19 из-за отказа продлевать контракт с луганским клубом. Правда, позже его вернули к занятиям с основной командой благодаря юристу, но играть все равно не дадут.

"Я тренируюсь с основой "Зари", но больше ничего сказать не могу.

Это связано с контрактными вопросами? Я не могу это комментировать. Если вас это интересует, можете обратиться к руководству клуба, спортивному директору или тренерам.

У меня контракт с "Зарей", я хочу играть за "Зарю" и хочу помогать команде", – сказал Антюх.

В нынешнем сезоне Антюх провел 10 матчей, в которых отличился 5 ассистами.

К слову, в "Заре" это не первый подобный случай. Ранее луганский клуб неоднократно уже так делал из-за отказа футболистов продлевать заканчивающиеся контракты.

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Заря (Луганск) Денис Антюх
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
28.10.2024 в 21:05
беги от туда это не твоя команда
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0
1
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
28.10.2024 в 21:05
беги от туда это не твоя команда
Ответить
0
1
Gudvin85 (Киев)
28.10.2024 в 21:12
В Черноморец?
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
28.10.2024 в 21:04
Ує.ки
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0
0

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