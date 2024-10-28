Заря отстранила одного из лидеров. Антюх отреагировал на ситуацию

27-летний вингер "Зари" Денис Антюх прокомментировал ситуацию, которая сложилась у него в луганском клубе.

Напомним, что ранее появилась информация, что " Заря" отстранила игрока и отправила в U-19 из-за отказа продлевать контракт с луганским клубом. Правда, позже его вернули к занятиям с основной командой благодаря юристу, но играть все равно не дадут.

"Я тренируюсь с основой "Зари", но больше ничего сказать не могу. Это связано с контрактными вопросами? Я не могу это комментировать. Если вас это интересует, можете обратиться к руководству клуба, спортивному директору или тренерам. У меня контракт с "Зарей", я хочу играть за "Зарю" и хочу помогать команде", – сказал Антюх.

В нынешнем сезоне Антюх провел 10 матчей, в которых отличился 5 ассистами.

К слову, в "Заре" это не первый подобный случай. Ранее луганский клуб неоднократно уже так делал из-за отказа футболистов продлевать заканчивающиеся контракты.