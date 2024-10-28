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Заря отстранила одного из лидеров. Антюх отреагировал на ситуацию
В Заре такой подход часто практикуют
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
27-летний вингер "Зари" Денис Антюх прокомментировал ситуацию, которая сложилась у него в луганском клубе.
Напомним, что ранее появилась информация, что "
"Я тренируюсь с основой "Зари", но больше ничего сказать не могу.
Это связано с контрактными вопросами? Я не могу это комментировать. Если вас это интересует, можете обратиться к руководству клуба, спортивному директору или тренерам.
У меня контракт с "Зарей", я хочу играть за "Зарю" и хочу помогать команде", – сказал Антюх.
В нынешнем сезоне Антюх провел 10 матчей, в которых отличился 5 ассистами.
К слову, в "Заре" это не первый подобный случай. Ранее луганский клуб неоднократно уже так делал из-за отказа футболистов продлевать заканчивающиеся контракты.
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