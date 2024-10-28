В Шахтере не обсуждалась возможная отставка Пушича, - журналист

В " Шахтере " не обсуждалась возможная отставка главного тренера команды Марино Пушича. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

"Перед матчем с "Динамо" в "Шахтере" вообще не стоял вопрос отставки Пушича. Его отставка не обговаривалась ни на каком уровне. Разве что это могло быть импульсивное решение президента клуба в случае поражения.

Я не думаю, что так такой серьезный кредит доверия, просто на рынке нет свободной кандидатуры – просто некого брать и кем его заменить. Разве что Дарио Срна может принять команду, - сказал Бурбас.