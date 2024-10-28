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В Шахтере не обсуждалась возможная отставка Пушича, - журналист

Премьер-лига
Обновлено

Тренер продолжает работать

В Шахтере не обсуждалась возможная отставка Пушича, - журналист

shakhtar.com

Новина українською

В "Шахтере" не обсуждалась возможная отставка главного тренера команды Марино Пушича. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

"Перед матчем с "Динамо" в "Шахтере" вообще не стоял вопрос отставки Пушича. Его отставка не обговаривалась ни на каком уровне. Разве что это могло быть импульсивное решение президента клуба в случае поражения.

Я не думаю, что так такой серьезный кредит доверия, просто на рынке нет свободной кандидатуры – просто некого брать и кем его заменить. Разве что Дарио Срна может принять команду, - сказал Бурбас.

Отметим, что на данный момент "Шахтер" идет на 4-м месте в таблице УПЛ, отставая от Динамо" на 6 пунктов.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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