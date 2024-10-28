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Бурбас: Тренерская позиция в Шахтере - это зона ответственности Срны и только Срны
Дарио заведует тренерским отделом
shakhtar.com
Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что "тренерским вопросом" в "
"Это зона ответственности Срны. Ранее была такая мысль, которая подавалась в СМИ, что в "Шахтере" есть такая ротация между Срной и Палкиным, которые по очереди приводят своих тренеров. Типа Срна привел Йовичевича, Палкин привел ван Леувена, сейчас Дарио снова привел Пушича.
Нет, это абсолютная ерунда. Тренерская позиция - это зона ответственности Срны и только Срны. Он с президентом клуба решает, кто будет тренером", - сказал Бурбас.
Отметим, что на данный момент "Шахтер" идет на 4-м месте в таблице УПЛ, отставая от Динамо" на 6 пунктов.
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