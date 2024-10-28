Бурбас: Тренерская позиция в Шахтере - это зона ответственности Срны и только Срны

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что "тренерским вопросом" в " Шахтере " заведует исключительно спортивный директор Дарио Срна.

"Это зона ответственности Срны. Ранее была такая мысль, которая подавалась в СМИ, что в "Шахтере" есть такая ротация между Срной и Палкиным, которые по очереди приводят своих тренеров. Типа Срна привел Йовичевича, Палкин привел ван Леувена, сейчас Дарио снова привел Пушича.

Нет, это абсолютная ерунда. Тренерская позиция - это зона ответственности Срны и только Срны. Он с президентом клуба решает, кто будет тренером", - сказал Бурбас.