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Бурбас: Тренерская позиция в Шахтере - это зона ответственности Срны и только Срны

Премьер-лига
Обновлено

Дарио заведует тренерским отделом

Бурбас: Тренерская позиция в Шахтере - это зона ответственности Срны и только Срны

shakhtar.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что "тренерским вопросом" в "Шахтере" заведует исключительно спортивный директор Дарио Срна.

"Это зона ответственности Срны. Ранее была такая мысль, которая подавалась в СМИ, что в "Шахтере" есть такая ротация между Срной и Палкиным, которые по очереди приводят своих тренеров. Типа Срна привел Йовичевича, Палкин привел ван Леувена, сейчас Дарио снова привел Пушича.

Нет, это абсолютная ерунда. Тренерская позиция - это зона ответственности Срны и только Срны. Он с президентом клуба решает, кто будет тренером", - сказал Бурбас.

Отметим, что на данный момент "Шахтер" идет на 4-м месте в таблице УПЛ, отставая от Динамо" на 6 пунктов.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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